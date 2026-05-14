Anna Libak's controversial views on ADHD and diagnoses

Anna Libak's article sparked controversy with her views on ADHD and diagnoses. She suggested that children with ADHD could be cured with more sleep and less sugar, which was criticized for ignoring the medical reality of children with neurodivergent brains. Libak also proposed the idea of calm-diagnoses for neurotypical students, which was met with ridicule. Her conclusion that diagnoses do not solve anything was met with disagreement, as many parents and friends of those with diagnoses found it to be a relief and explanation for years of self-doubt and feeling different.

Anna Libak tegner et billede af en generation af »dopaminjunkier«, der kunne kureres for deres ADHD med mere søvn og mindre sukker. Hun ignorerer imidlertid den lægefaglige virkelighed for børn med neurodivergerende hjerner.

Libak fremfører et forslag om, at rolige, neurotypiske elever kunne få en calm-diagnose som en form for tøhøhumor. I Neurodissidens konkluderer Libak, at diagnoser intet løser. Som forælder til et barn med en diagnose og som ven til voksne med en diagnose, kan jeg konstatere, at diagnosen har været en forklaring, der har erstattet mange års selvbebrejdelse og følelsen af at være forkert eller doven i et samfund, der ikke forstod dem.

Libak påpeger, at siden der ikke bliver diagnosticeret ens i landet, er det på mode at få en diagnose i Struer, men ikke i Odense, da forholdet mellem de to byer er 5:1. Men det er alt for forsimplet at gøre det op sådan.

Forskning har blandt andet peget på, at forskellene sandsynligvis udspringer af lokale traditioner og forskellige tolkninger af symptomer og udredningskriterier, samt at diagnosen kun stilles ved udtalt funktionsnedsættelse nogle steder i landet, mens andre reagerer langt tidligere. Nogle kommuner tilbyder også kun specialpædagogisk støtte, hvis barnet har en officiel diagnose. Libak inddrager også folkeskolen og historien om en lærer med en liste med 23 aftaler. Men at hævde, at diagnoserne er årsagen til, at lærerne siger op, er en fejlslutning.

Der er mange grunde til, at folkeskolen ikke kan holde på sine ansatte, og at det kun skulle skyldes børn med diagnoser, er der ikke belæg for at påstå. Libaks sammenligning med diabetes er direkte misvisende. Man kan ikke »spise sig rask« fra autisme eller ADHD. Libak burde få en fagperson til at se sine artikler igennem, så der kan blive luget ud i de vildeste påstande





