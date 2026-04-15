Anklaget for nye overgreb efter dom i Holstebro

En 27-årig mand, der for nylig blev idømt fem års fængsel for omfattende seksuelle overgreb mod mindreårige drenge, er nu sigtet for nye overgreb mod en 14-årig dreng på Sjælland. Manden menes at have brugt perioden frem til retssagen i Holstebro til at kontakte og misbruge drengen, hvilket nu har ført til yderligere varetægtsfængsling.

En 27-årig mand, der tidligere sad anklaget i Retten i Holstebro for at have forgrebet sig groft på en række mindreårige drenge, sidder nu igen bag tremmer. Det skete først efter domsafsigelsen i marts, hvor han blev idømt fem års fængsel for blandt andet grooming, trusler og voldtægt . Men allerede mens sagen i Holstebro verserede, og manden gik fri, kan han have udnyttet situationen til at begå nye overgreb.

Politiet i Holbæk har nu sigtet den 27-årige for at have seksuelt misbrugt en 14-årig dreng på Sjælland, en sag der er dukket op efter en retsbog fra et retsmøde den 10. april. Ifølge de nye sigtelser fik manden kontakt til drengen i begyndelsen af maj 2025 via kommunikationsplatformen Discord, der er populær blandt gamere. Det er samme fremgangsmåde, som er kendt fra sagen i Holstebro, hvor anklagen ligeledes lyder på grooming – altså at opbygge et tillidsforhold til en mindreårig med det formål at begå overgreb.

Udover grooming sigtes manden nu også for at have mødtes fysisk med den 14-årige dreng og efterfølgende voldtaget ham. Drengen lider af ADHD og infantil autisme, hvilket yderligere komplicerer sagen og understreger sårbarheden hos ofret. Overgrebene mod den unge dreng på Sjælland menes at have stået på frem til omkring den 25. februar, hvilket var blot en uge før retssagen i Holstebro blev indledt. Her endte den 27-årige senere på måneden, den 25. marts, med at blive kendt skyldig i forbrydelser mod ikke færre end 14 mindreårige drenge.

Dommen i Holstebro omfattede grooming, trusler og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, hvor nogle af de unge blev presset til at udføre handlinger på sig selv. Omstændighederne i den oprindelige sag strakte sig fra 2022 til 2025, og i den forbindelse var der tale om både online-kontakter og personlige møder. Det var først umiddelbart efter dommen i Holstebro, at den 27-årige blev varetægtsfængslet. Kort efter den dom, sad han så igen i en retssal, denne gang i Holbæk, hvor den nye sigtelse blev præsenteret.

I retten i Holbæk fandt dommeren en såkaldt begrundet mistanke om, at den 27-årige er skyldig i de nye overgreb, og derfor blev han yderligere varetægtsfængslet i den nye sag. Dommeren vurderer, at der er tale om den samme modus operandi, som manden tidligere har anvendt til at begå seksuelle overgreb mod mindreårige drenge. 'Efter oplysningerne om tiltaltes forstraffe for ligeartet kriminalitet, herunder senest ved dom af 25. marts 2026, er der bestemte grunde til at frygte, at sigtede på fri fod vil begå ny, ligeartet kriminalitet,' lyder en del af kendelsen fra retten i Holbæk.

Udover gentagelsesrisikoen begrunder retten fængslingen med, at manden ikke skal have mulighed for at fjerne spor i den nye sag, og at han fra arresten angiveligt har forsøgt at kontakte offeret. Dette er et markant skift i forhold til situationen op til retssagen i Holstebro. Her vurderede anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi nemlig ikke, at der var grundlag for at kræve den 27-årige varetægtsfængslet.

Anklagemyndigheden forklarer i et skriftligt svar, at der for at begære en person varetægtsfængslet skal være grund til at tro, at personen vil flygte, eller at der er hensyn til efterforskningen, eller at der er en gentagelsesrisiko. Sidstnævnte kræver i praksis, at personen er dømt for lignende kriminalitet for nylig. Anklagemyndigheden vurderede dengang, at ingen af disse betingelser var opfyldt, og at der heller ikke var grundlag for fængsling ud fra et hensyn til retshåndhævelsen. 'Det var denne omstændighed, der ændrede sig ved domsafsigelsen den 25. marts, hvorfor pågældende blev fængslet efter domsafsigelsen,' forklarer anklagemyndigheden.

Den 27-årige nægter sig skyldig i den nye sag i Holbæk og har afvist at forklare sig i retsmødet den 10. april. Han har ligeledes nægtet sig skyldig i sagen i Holstebro, selvom han ikke har anket dommen på fem års fængsel. Sagen rejser alvorlige spørgsmål om, hvorvidt systemet har fejlet ved ikke at varetægtsfængsle manden tidligere, hvilket potentielt har givet ham mulighed for at begå yderligere overgreb.

Forskellen i vurderingen af fængslingsgrundene mellem de to sager understreger den komplekse natur af retssystemets afvejning af hensynet til den anklagede og beskyttelsen af potentielle ofre. Mens manden nu står over for endnu en retssag og potentielt længere straf, fortsætter efterforskningen med at afdække omfanget af hans forbrydelser. Sagen er et dystert eksempel på de farer, der kan opstå, når gerningsmænd slipper fri på grund af manglende tilstrækkelige beviser eller vurderinger forud for en dom.

Fokus ligger nu på at sikre retfærdighed for alle ofrene og forhindre fremtidige overgreb fra den pågældende person. Det er en sag, der vil blive fulgt tæt, da den berører centrale spørgsmål om retssikkerhed, forebyggelse af kriminalitet og beskyttelse af samfundets mest sårbare.





