Anklagemyndigheden kræver udvisning af 20-årig mand for knivstikkeri på Subway

En 20-årig mand er anklaget for at have stået bag et brutalt knivstikkeri på en kvinde på en Subway-restaurant i Amager Centret i januar 2026. Anklagemyndigheden kræver, at manden, som har anden etnisk herkomst end dansk, udvises fra Danmark. Sagen, som også omfatter tiltalepunkter for narkotika og våbenlov, skal afgøres i Københavns Byret.

Anklagemyndigheden vil have en 20-årig mand udvist, efter han 2. januar 2026 stak en kniv i halsen på en kvinde på sandwichrestauranten Subway . Klokken var cirka 18.00, da nyåbnede Subway i Amager Centret en januardag i 2026 blev forvandlet til et gerningssted.

Herefter forsøgte han at stikke kvinden yderligere på kroppen og i hovedregionen, men det lykkedes ikke. Den 20-årige mand er af anden etnisk herkomst end dansk og skal udvises, hvis det står til anklagemyndigheden. Det bliver afgjort på torsdag, når anden og sidste retsdag i sagen finder sted i Københavns Byret. Den første retsdag er tirsdag.

Den 20-årige mand er tiltalt for grov vold i forbindelse med knivstikkeriet på Subway-restauranten den 2. juni 2026. De andre tiltalepunkter handler om narkotika, våbenlov og knivloven. I andre tilfælde har politiet kunnet konfiskere både tramadol-piller, kokain og MDMA. Manden er også tiltalt for brud på våbenbekendtgørelsen, da han uden politiets tilladelse var i besiddelse af et knojern.

B.T. er ikke bekendt med, hvordan den 20-årige mand stiller sig til tiltalen, men da sagen køres som en domsmandssag, må man gå ud fra, at han nægter sig skyldig





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