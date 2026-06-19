Andy Burnham vender tilbage til parlamentet efter valgsejr i det nordlige England

Borgmesteren i Greater Manchester, Andy Burnham, vender tilbage til det britiske parlament efter at have vundet et valg i det nordlige England fredag. Sejren fjerner en væsentlig hindring for, at han kan udfordre premierminister Keir Starmer om lederskabet af Labour-partiet.

Borgmesteren i Greater Manchester , Andy Burnham , vender tilbage til det britiske parlament efter at have vundet et valg i det nordlige England fredag. Sejren fjerner en væsentlig hindring for, at han kan udfordre premierminister Keir Starmer om lederskabet af Labour-partiet.

Burnham, som af mange betragtes som den mest sandsynlige kandidat til at efterfølge Starmer som leder af Labour Party, vandt mandatet i valgkredsen Makerfield. Andy Burnham ryddede vejen for et muligt forsøg på at vælte Storbritanniens premierminister Keir Starmer, efter at han fredag vandt et mandat til parlamentet i det nordlige England ved det, som kan vise sig at være det mest betydningsfulde lokalvalg i mere end seks årtier.

Burnham er borgmester i Greater Manchester og kendt under tilnavnet Kongen af Nord. Han vandt valget med 24.927 stemmer, mens kandidaten fra Reform UK, det populistiske parti ledet af Nigel Farage, blev nummer to med 15.696 stemmer, skriver Reuters. Sejren betyder, at Burnham nu vil kunne udløse - eller i det mindste deltage i - et opgør om at erstatte Starmer, der kæmper med nogle af de dårligste popularitetstal for en britisk regeringsleder nogensinde.

Det afgørende spørgsmål er dog, hvornår og hvordan Burnham vil gøre det. - Jeg siger til mit eget parti, at dette er den sidste chance for at ændre kurs, sagde Burnham i sin sejrstale. Han har flere gange udtrykt sin usikkerhed over for Labour-partiets ledelse, og hans sejr kan ses som en svagning af Starmer, hvis popularitet har været i fald i flere måneder.

Burnhams sejr kan også ses som en styrkning af Labour-partiet, hvis ledelse har været i tvivl siden valget i 2019. Nu har partiet en mulighed for at ændre kurs og få en ny ledelse, som kan føre partiet fremad. Det er dog ikke let at sige, hvordan Burnham vil gøre det, og hvornår han vil gøre det. - Jeg vil vente og se, hvordan tingene udvikler sig, sagde Burnham i et interview med BBC.

Han har også udtrykt sin vilje til at samarbejde med andre partier og formering af en ny regering, hvis han kan vinde lederskabet af Labour-partiet. - Jeg er åben for at samarbejde med andre partier og formering af en ny regering, hvis det kan føre til en bedre fremtid for Storbritannien, sagde Burnham. Det er dog ikke let at sige, hvordan dette vil udvikle sig, og hvornår det vil ske.

- Jeg vil vente og se, hvordan tingene udvikler sig, sagde Burnham igen





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