Andy Burnham kan vippe Keir Starmer af pinden som Labour-formand

Andy Burnham kan blive valgt ind i det britiske parlament og potentielt vippe Keir Starmer af pinden som Labour-formand. Det sker i et suppleringsvalg i Makerfield i dag, hvor Burnham kan blive valgt ind som medlem af det britiske parlament.

Andy Burnham kan blive valgt ind i det britiske parlament og potentielt vippe Keir Starmer af pinden som Labour-formand. Det sker i et suppleringsvalg i Makerfield i dag, hvor Burnham kan blive valgt ind som medlem af det britiske parlament.

Det er afgørende for, om han efterfølgende kan forsøge at vippe Starmer af pinden som Labour-formand. Keir Starmer har sagt, at han hverken er 'vred eller bitter' over spekulationerne om hans lederskab. Han har også sagt, at han vil tage kampen op mod enhver udfordrer og at et valg om formandsskabet vil være skadeligt for landet. Andy Burnham har tidligere siddet i parlamentet og er beskrevet som et af Labours mest erfarne parlamentsmedlemmer.

Han har også været borgmester i Greater Manchester i mange år. Valget i Makerfield-kredsen i dag kommer efter en beslutning, der kom efter længere tids uro i partiet, hvor flere ønsker nyt lederskab. De få meningsmålinger, der indtil videre er blevet lavet i valgkredsen, peger på, at Burnham fører. Hvis han vinder, kan Storbritannien potentielt inden for få uger have en ny premierminister.

Keir Starmer har også antydet, at han vil tilbyde Burnham en ministerpost, hvis han vinder i Makerfield. - Jeg håber, han vinder suppleringsvalget, og han vil komme til at spille en stor rolle i Labour-regeringen, har han ifølge mediet sagt til journalister





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Andy Burnham Keir Starmer Labour-Formand Suppleringsvalg Makerfield

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