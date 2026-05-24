Andre nyheder

Det klassiske fjernsyn har i årtier været centrum i danske stuer, og med nye teknologier vinder frem og flere vælger løsninger, der fylder mindre, ser smartere ud og giver en anden oplevelse.

Med den store sorte skærm på væggen har frygtelig set mange gange gennem tidens løb, og flere begynder at vende ryggen til dem. Moderne laserprojektorer kan i dag levere enorme billeder direkte på væggen uden behov for store tv-skærme. Ifølge flere eksperter passer projektorer bedre til moderne hjem, hvor fleksibilitet og minimalistisk indretning fylder mere end tidligere. En projektor kan placeres bag sofaen, i soveværelset eller tages med udenfor til filmaften på terrassen.

Mange modeller kan samtidig vise billeder på op til 300 tommer og skabe en oplevelse, der minder mere om en biograf end traditionelt tv. VR-briller bliver stadig mere avancerede og bruges ikke længere kun til gaming. Flere bruger dem nu også til film, arbejde og virtuelle oplevelser





