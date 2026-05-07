Anders Vistisen indsat som ny indpisker for Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti styrker sin interne organisering og professionaliserer folketingsgruppen ved at udnævne Anders Vistisen til chief whip for at sikre bedre koordination og disciplin.

Dansk Folkeparti tager nu et markant skridt mod en mere struktureret tilgang til deres parlamentariske arbejde. Dette sker gennem udnævnelsen af Anders Vistisen til den centrale rolle som chief whip, eller hvad man på dansk betegner som en indpisker.

Anders Vistisen, der er valgt ind i Folketinget i den nordjyske storkreds og stammer fra Vridsted på Skiveegnen, skal fremover fungere som det centrale knudepunkt for alle partigruppens aktiviteter. Det indebærer, at alt fra skriftlige indstillinger til mundtlige udmeldinger skal koordineres gennem ham. Begrebet whip stammer fra den britiske parlamentariske tradition, hvor formålet er at sikre, at partidisciplinen overholdes, og at medlemmerne stemmer og agerer i overensstemmelse med partiets officielle linje.

For Dansk Folkeparti betyder det, at der nu er en dedikeret person, der holder styr på de mange bevægelige dele i det politiske maskineri. Behovet for denne organisatoriske ændring er ifølge partiformand Morten Messerschmidt drevet af en nødvendighed for større effektivitet. Med ti nyvalgte medlemmer i folketingsgruppen er partiet vokset, og det kræver en anden form for ledelse end tidligere.

Messerschmidt understreger, at det ikke blot handler om streng kontrol, men i høj grad om at optimere brugen af gruppens ressourcer. I en travl politisk hverdag er det afgørende, at man ikke spilder kræfter på overlap, hvor for eksempel tre forskellige ordførere uforvarende beskæftiger sig med det samme emne. Ved at have en koordinator kan partiet sikre, at opgaverne bliver fordelt rationelt, og at hver enkelt politiker kan fokusere på sine specifikke ansvarsområder uden at træde hinanden over tæerne.

Dette skaber en mere strømlinet proces, hvor beslutningsvejene er kortere og mere gennemsigtige. For Anders Vistisen handler den nye opgave i høj grad om en overordnet modernisering af Dansk Folkeparti. Som en del af partiets ledelse ser han det som sin mission at professionalisere arbejdet og kvalitetssikre de politiske leverancer.

I en tid hvor partiet er blevet større, er det også blevet mere eksponeret for kritik, og derfor er målsætningen at minimere antallet af fejl i den offentlige kommunikation og det parlamentariske arbejde. Vistisen ønsker at skabe en klarere kommunikationsstrategi, der gør det muligt for partiet at sende skarpe og entydige budskaber ud til vælgerne.

Han afviser kategorisk at være en kontrolinstans eller en politibetjent i gruppen, men ser sig selv snarere som den person, der omsætter partiets overordnede strategi til praktisk handling. Ved at skabe strategiske flanker kan partiet bedre positionere sig i forhold til andre partier i Folketinget. Denne tilgang er ikke ny for Vistisen, da han bringer værdifuld international erfaring med sig fra Europa-Parlamentet.

Her blev han i sommeren 2024 udnævnt til chief whip for gruppen Europas Patrioter, som blev stiftet med indflydelse fra blandt andre Viktor Orbán. Denne erfaring fra EU-systemet har været en direkte katalysator for ønsket om at implementere en lignende struktur i Danmark. Tidligere kunne Dansk Folkepartis folketingsgruppe, der bestod af få medlemmer, koordinere deres arbejde uformelt over en kop kaffe.

Men med den nuværende gruppestørrelse er den uformelle model ikke længere tilstrækkelig, hvis man vil opretholde et højt professionelt niveau. Ved at overføre metoder fra det europæiske plan til den danske kontekst håber man at kunne løfte det politiske niveau og sikre, at Dansk Folkeparti står stærkere i de parlamentariske forhandlinger og i den daglige debat





