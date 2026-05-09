Analytikere mener, at flere dokumenter om UFO'er allerede er tilgængelige

USA's forsvarsministerium har offentliggjort cirka 160 klassificerede dokumenter om påståede UFO-observationer. Formålet er at give det amerikanske folk en hidtil uset gennemsigtighed, selv om analytikere påpeger, at mange af dokumenterne allerede var offentligt tilgængelige.

Analytikere mener, at flere dokumenter, som USA har offentliggjort om UFO 'er, allerede er tilgængelige. USA's forsvarsministerium har fredag offentliggjort cirka 160 klassificerede dokumenter om påståede UFO -observationer.

Det sker på ordre fra den amerikanske præsident, Donald Trump. Formålet er ifølge ministeriet at give det amerikanske folk det, som betegnes som en hidtil uset gennemsigtighed, selv om analytikere påpeger, at mange af dokumenterne allerede var offentligt tilgængelige. Offentliggørelsen af dokumenter, billeder og videoer af 'uidentificerede anomale fænomener' (UAP) vil blive fulgt op af flere frigivelser i fremtiden, i takt med at mere materiale bliver deklassificeret, skriver ministeriet. Trump er den seneste præsident, der offentliggør statslige rapporter om UFO'er.

Processen begyndte i slutningen af 1970'erne. Eksperter vurderer ifølge Reuters, at de omkring 160 dokumenter fra fredag indeholder nye videoer af kendte observationer, men giver ingen endegyldige beviser på liv uden for Jorden





