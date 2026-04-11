AMR-Sweeper: Robotfejemaskinen der klarer alt fra blade til sne

Alf Olsen har udviklet en robotfejemaskine, der kan feje blade, fjerne ukrudt og sne. Inspirationen kommer fra racerbiler og hjemmeprintede komponenter.

AMR-Sweeper ligner umiddelbart en robotplæneklipper, men i stedet for knive er den udstyret med roterende børster. Denne innovative konstruktion gør det muligt for maskinen at feje alt fra blade og affald til alger, mos og ukrudt. Og som om det ikke var nok, kan AMR-Sweeper også klare sne om vinteren, hvilket gør den til en alsidig løsning til vedligeholdelse af udendørsarealer året rundt.

Bag denne avancerede robot står Alf Olsen, en bygningsingeniør, der lod sig inspirere af alt fra racerbiler til hjemmeprintede 3D-komponenter og utallige timer på YouTube. Ideen til AMR-Sweeper opstod ud fra en personlig frustration over det evige havearbejde, især den konstante kamp mod ukrudt, alger og blade, der tilsyneladende aldrig holder op med at dukke op. Med en baggrund i bygningsingeniørfaget så Olsen et hul i markedet: Hvorfor ikke en robot, der kunne klare alle disse opgaver uden brug af hverken kemikalier eller varme? Resultatet er en alt-i-en-løsning, der er designet til at gøre livet lettere for alle, der ønsker en pæn og velholdt terrasse eller indkørsel uden besværet med traditionelle metoder.\Projektet startede med en simpel observation: Der findes robotplæneklippere og robotstøvsugere, så hvorfor ikke en robot, der kunne rense terrasser og andre udendørsarealer? Olsen gik i gang med at udvikle AMR-Sweeper med et klart mål for øje: At skabe en effektiv og miljøvenlig løsning til vedligeholdelse af udendørsarealer. Han fokuserede på at udnytte den nyeste teknologi og innovative designprincipper for at skabe en maskine, der ikke kun er funktionel, men også brugervenlig og holdbar. Maskinens evne til at klare forskellige opgaver, fra fejning af blade til fjernelse af sne, gør den til en attraktiv løsning for både private og erhvervsdrivende. Den første testfase er nu i gang, hvor AMR-Sweeper skal bevise sit værd i den virkelige verden. Det er spændende at følge med i, hvordan denne innovative robotfejemaskine vil klare sig, og hvilken indflydelse den vil få på fremtidens vedligeholdelse af udendørsarealer. Forudsætningen for at kunne samle op, kunne realiseres med en støvsuger med tank efter samme princip som en løvblæser / suger fra Stihl, Husqvarne og andre. Denne del alene vil kræve større batteri og fylde en del, men kunne være et tilkøb der blev klikket på toppen af maskinen. Den fejer flisearealer, men skidtet (blade skodder, papir) bliver bare flyttet. Så fliser er først rene efter kraftig blæst. \Olsens inspiration kommer fra en bred vifte af kilder. Racerbilers aerodynamik har spillet en rolle i designet, mens 3D-printede komponenter har bidraget til at optimere maskinens funktionalitet og omkostningseffektivitet. Utallige timer brugt på YouTube har hjulpet med at forstå de tekniske detaljer og finde de bedste løsninger. Ideen bag AMR-Sweeper er ikke kun at tilbyde en effektiv løsning, men også en bæredygtig. Ved at undgå brugen af kemikalier og varme, bidrager maskinen til at beskytte miljøet. Udviklingen af AMR-Sweeper er et godt eksempel på, hvordan innovation kan fødes af personlige frustrationer og en vilje til at finde bedre løsninger. Nu hvor de første prototyper er klar til test, er der spænding omkring, hvor godt AMR-Sweeper vil klare sig i praksis. Forhåbentlig vil den vise sig at være en revolutionerende løsning inden for udendørs vedligeholdelse. Det er også værd at nævne, at der er fokus på smarte løsninger i maskinen, eksempelvis smarte låsemekanismer. Inspiration kan findes i eksisterende løsninger som den Starlock-låsemekanisme, der bruges af Fein og Bosch i deres multimaskiner. Det er et bevis på, at Olsen har lagt vægt på at implementere de bedste teknologier i sit design.





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Dansk startup har udviklet en fejende fætter til robotplæneklipperenMed inspiration fra racerbiler, hjemmeprintede 3D-komponenter og utallige timer på Youtube har Alf Olsen udviklet en robotfejemaskine, der kan klare alt fra blade til sne. Nu skal de første robotter testes i virkeligheden.

Read more »

Robotfejemaskine til alle årstider er klar til testBygningsingeniør har udviklet en robotfejemaskine, der kan klare alt fra blade til sne. De første robotter skal nu testes i virkeligheden.

Read more »

Robotfejemaskine til alle årstider: Fra blade til sneBygningsingeniør Alf Olsen har udviklet en robotfejemaskine, der kan klare alt fra blade til sne. Inspirationen kom fra frustration over havearbejde og en mangel på en alt-i-en-løsning til udendørsarealer.

Read more »

Robotfejemaskine AMR-Sweeper klar til test: Fra blade til sneAlf Olsen har udviklet en robotfejemaskine, AMR-Sweeper, der kan klare alt fra blade til sne. Maskinen er inspireret af racerbiler og 3D-printning og bruger roterende børster til at feje affald og ukrudt. Nu skal de første robotter testes i virkeligheden.

Read more »