Amnesty International kræver fuld undersøgelse af politivold ved Mærsk-demonstration

Efter voldsomme sammenstød foran Mærsks hovedkvarter kræver Amnesty International, at politiets brug af knipler og hunde undersøges uafhængigt for at sikre ansvarlighed.

Amnesty International har rettet en skarp kritik mod det danske politis ageren under en demonstration foran Mærsk s hovedkvarter. Organisationen kræver nu, at hændelsen bliver undersøgt til bunds, og at de ansvarlige betjente bliver stillet til ansvar, hvis det viser sig, at loven er blevet overtrådt.

Episoden, som fandt sted i sidste måned, involverede en voldsom indsats fra politiets side, hvor der blev anvendt både knipler og hunde mod aktivister, der forsøgte at gøre opmærksom på Mærsks forretningsforbindelser i Israel. Demonstranterne havde samlet sig for at protestere mod, at den danske shippinggigant fortsat leverer militært udstyr og andre varer til Israel, herunder til de ulovlige bosættelser på Vestbredden. Ifølge aktivisterne blev de mødt med ekstrem vold næsten øjeblikkeligt efter deres ankomst.

Rapporterne fortæller om betjente, der slog demonstranterne på arme, ben og rygge med knipler uden forudgående advarsel. Situationen eskalerede yderligere med indsættelsen af politihunde, hvilket resulterede i, at mindst én person blev bidt. Skadesomfanget var betydeligt; to demonstranter fik brækket hver sin arm eller hånd, og mange andre pådrog sig omfattende blå mærker og hævelser over hele kroppen, hvilket nødvendiggjorde behandling på skadestuen.

Paula Larrain, seniorrådgiver hos Amnesty International Danmark, påpeger, at selvom politiet har ret til at fjerne personer fra privat område, må magtanvendelsen aldrig være unødig eller disproportionel. Baseret på videooptagelser og vidneudsagn vurderer Amnesty, at der ikke var tegn på vold fra demonstranternes side, hvilket gør politiets reaktion uforståelig og potentielt ulovlig. Ifølge menneskerettighederne skal enhver form for magtanvendelse være nødvendig og have et legitimt mål.

Når borgere kommer alvorligt til skade, påhviler der politiet en skærpet forpligtelse til at dokumentere, hvorfor den specifikke mængde magt var nødvendig i den givne situation. Amnesty udtrykker samtidig en dyb bekymring over en global tendens, hvor retten til at protestere bliver indsnævret. Når politiet anvender vold mod fredelige forsamlinger, kan det have en såkaldt afkølende effekt, hvor borgere bliver bange for at ytre deres kritik af magthaverne eller deltage i demokratiske protester.

Det er derfor ikke blot et spørgsmål om enkelte betjente, der går over stregen, men potentielt et systemisk problem i politiets tilgang til demonstrationsret og proportionalitet. Sagen har ført til klager til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, men her hersker der stor skepsis. Myndigheden er gennem år blevet kritiseret for ikke at være uafhængig nok og for ofte at beskytte politiet frem for at kritisere dem.

Statistikker viser en foruroligende udvikling, hvor antallet af klager over politiets adfærd, herunder brug af peberspray og knipler, er mere end fordoblet over det sidste årti. Fra 508 klager i 2016 til over 1200 i de seneste opgørelser vidner dette om et voksende problem med politiets omgangstone og magtanvendelse over for civile. Amnesty understreger derfor behovet for en mere gennemskuelig efterforskning og en styrkelse af klagemyndighedens uafhængighed for at sikre retssikkerheden for alle borgere





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