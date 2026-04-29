Amira Smajic tilstår datatyveri på opfordring fra TV 2 – TV 2 afviser anklager

Tidligere medarbejder Amira Smajic har tilstået datatyveri i samarbejde med TV 2. TV 2 afviser anklagerne og henviser til tidligere dokumentation. Sagen efterforskes af Fyns Politi.

En alvorlig sag om datatyveri og potentielt medvirken fra TV 2 ruller i øjeblikket, centreret omkring Amira Smajic , en tidligere medarbejder hos revisionsfirmaet 4audit. Smajic har i en politiafhøring tilstået at have stjålet data om klienter på direkte opfordring fra og i samarbejde med TV 2 .

Hun hævder, at TV 2 enten opfordrede hende til at hacke et klientdrev eller modtog stjålne data fra hende, hvilket TV 2 benægter. Smajic bekræfter sin tilståelse i en kronik, hvor hun præciserer, at hun har tilstået at have hacket et kundedrev på foranledning af TV 2 og efterfølgende delt det indhentede materiale med både TV 2 og National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Denne tilståelse åbner op for en potentiel straffesag mod Smajic, hvor datatyveri kan medføre op til halvandet års fængsel, og under skærpende omstændigheder endda op til seks år. Sagen er yderligere kompliceret af muligheden for, at TV 2 også kan blive involveret, hvis Smajics anklager mod dem viser sig at være sande, da straffeloven omfatter alle, der har medvirket til en forbrydelse gennem tilskyndelse, råd eller dåd.

TV 2 afviser kategorisk Smajics anklager og fastholder, at de ikke har opfordret til eller modtaget stjålne data. TV 2 henviser til dokumentation præsenteret i programmet ”Den Sorte Svane”, hvor det fremgår, at Smajic selv stjal en harddisk fra TV 2's redaktion. Denne harddisk indeholder ifølge TV 2 oplysninger, som Smajic nu hævder, at hun tiltvang sig på deres opfordring.

Michael Nørgaard fra TV 2 understreger, at de endnu ikke er blevet kontaktet af politiet i sagen, men står til rådighed, hvis de bliver indkaldt. Fyns Politi har bekræftet, at sagen om datatyveri fortsat er under efterforskning, men ønsker ikke at kommentere yderligere på sagen. Tidligere har Berlingske rapporteret, at Smajic angiveligt begik databrud mod revisoren Johnny Hast Hansen og hans firma 4audit i februar 2022 på opfordring fra TV 2.

Smajic har tidligere udtalt, at hun havde svært ved at sige fra over for TV 2 på grund af økonomisk afhængighed. Denne tidligere afhængighed kaster yderligere lys over dynamikken mellem Smajic og TV 2 og rejser spørgsmål om, hvorvidt hun handlede under pres. Politiken har haft adgang til krypterede beskeder mellem Smajic og to TV 2-journalister fra november 2022, der omhandler datatyveriet. Disse beskeder afslører usikkerhed omkring finansieringen af Smajics løn mellem TV 2, Frihedsbrevet og produktionsselskabet Wingman Media.

Desuden har Politiken set billeder af en beskedtråd fra februar 2022, hvor en TV 2-journalist angiveligt sendte en liste med navne på personer, som journalisten ønskede oplysninger om. TV 2 afviser dog, at dette er en bestillingsliste, og hævder, at listen blot indeholder navne, som Smajic selv har oplyst, at der findes informationer om på en e-mail, hun havde adgang til.

Fyns Politi igangsatte sagen af egen drift på baggrund af Berlingskes artikler, men har ikke villet oplyse, om TV 2 også efterforskes. Sagen rejser alvorlige spørgsmål om journalistisk etik, databeskyttelse og potentielt misbrug af magt. Udviklingen i sagen vil blive fulgt tæt, da den kan have vidtrækkende konsekvenser for både de involverede parter og den generelle tillid til medierne





