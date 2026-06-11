Amerikanske angreb mod Iran: Hormuzstrædet lukket for skibstrafik, men civile fartøjer kan stadig passere

De amerikanske angreb natten til torsdag mod Iran kan ikke have været en overraskelse for det iranske regime, da præsident Donald Trump og forsvarsminister Pete Hegseth havde annonceret, at man igen ville angribe mål i Iran. Angrebene blev besvaret af Iran, der også hev et gammelt pressionsmiddel fra tidligere i konflikten op af skuffen.

De amerikanske angreb natten til torsdag kan ikke være kommet som nogen overraskelse for det iranske regime. For i verdens medier havde både præsident Donald Trump og forsvarsminister Pete Hegseth annonceret, at man igen ville angribe mål i Iran.

Amerikanerne angreb 'iranske militære overvågningskapaciteter, kommunikationssystemer og luftforsvarsstillinger', skriver centralkommandoen. Angrebene blev besvaret af Iran, der også hev et gammelt pressionsmiddel fra tidligere i konflikten op af skuffen. Kort efter de amerikanske angreb meldte Den Iranske Revolutionsgarde, at Hormuzstrædet nu var lukket for al skibstrafik - også kommercielt. Ethvert skib, der ville forsøge at passere, ville blive beskudt, lød det videre fra Revolutionsgarden.

En påstand, amerikanerne hurtigt var ude at afvise. Der passerer stadig civile fartøjer gennem strædet, lyder det, der har overvåget skibsdata, har omtrent 80 kommercielle skibe forladt Den Persiske Bugt gennem Hormuzstrædet de seneste fem uger





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Angreb Hormuzstrædet Skibstrafik Civilfartøjer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA til at frigive rapport om helikopterstyrt nær HormuzstrædetUSA vil frigive en rapport om en hændelse, hvor en amerikansk helikopter styrtede ned nær Hormuzstrædet. To piloter blev reddet, men årsagen til styrtet er ukendt. Desuden: AstraZeneca's vægttabspille viser lovende resultater, og Estland træner civile i droneangreb. Kim Jong-un og Xi Jinning styrker samarbejdet.

Read more »

Ben Rhodes: Den amerikanske identitet er ophøjet, næret og splittet af 250 års politiske talerBogen med 15 politiske taler gennem historien sigter at sammenfatte den amerikanske identitet ifølge Ben Rhodes, der var taleskriver for præsident Obama. Samtidig kritiserer han Demokraterne for at have glemt talekunsten, mens konkurrerendeForestillinger om amerikanskhed kolliderer.

Read more »

Trump deler 26-år gammelt klip fra The West Wing – kan være en trussel mod IranUSAs præsident, Donald Trump, har del et 26 år gammelt klip fra den berømte tv-serie The West Wing på Truth Social. Det fiktive amerikanske præsident, Jed Bartlet, siger i klippet, at hvis en amerikaner dræbes, vender USA ikke tilbage med en proportionel reaktion. Der kan være en trussel mod Iran i Trumps deling af klippet, idet USAs militære centralkommando har kaldt det amerikanske angreb "stærkt og kraftfuld".

Read more »

USA og Iran udveksler gengældelsesangreb efter helikopter skudt nedEfter at Iran skød en amerikansk helikopter ned, svarede USA tilbage med et angreb på Iran. Iran har derefter angrebet amerikanske militærbaser i Mellemøsten. Begivenhederne udfordrer den fasteståede våbenhvile og påvirker forhandlinger om en fredsaftale.

Read more »