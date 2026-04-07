Amerikansk vicepræsident besøger Orbán i Ungarns valgs slutspurt – hvad betyder det?

Besøget af den amerikanske vicepræsident J.D. Vance til Budapest, få dage før valget i Ungarn, kaster lys over de internationale relationer og støtten til premierminister Viktor Orbán. I en valgkamp, hvor resultatet kan blive tæt, rejses spørgsmål om konsekvenserne af udfaldet for både Ungarn og de involverede internationale aktører, herunder EU og USA.

En bemærkelsesværdig gæst har meldt sin ankomst til den ungarske hovedstad Budapest blot få dage før ungarerne går til stemmeurnerne søndag. Den amerikanske vicepræsident, J.D. Vance , besøger Ungarn s premierminister, Viktor Orbán , i valgets afgørende slutspurt. Denne gestus fra den amerikanske regering, selvom den primært er symbolsk, som Ilona Gizinska, forsker i ungarsk politik ved tænketanken OSW i Warszawa, Polen, vurderer, kan alligevel give Orbán et tiltrængt skulderklap.

Gizinska udtaler til DR, at det er af stor betydning for Orbán, når en vestlig politiker udtrykker beundring for hans lederskab og hans måde at lede landet på. \Ud over den symbolbetydning, påpeger Gizinska, at Orbán og Vance deler flere ligheder. Hun fremhæver Orbáns succes inden for politiske områder, som er af interesse for USA, herunder spørgsmål om migration. Gizinska mener dog, at dette besøg sandsynligvis ikke vil ændre spillets gang for den almindelige vælger. Ungarns premierminister Viktor Orbán befinder sig midt i en valgkamp, som kan udvikle sig til en nervepirrende afgørelse for hans parti Fidesz. \Ud over J.D. Vance har flere medlemmer af den amerikanske regering udtrykt støtte til Orbán. Udenrigsminister Marco Rubio rejste i februar til Budapest for offentligt at bakke Orbán op. Desuden har tidligere amerikanske præsident Donald Trump gentagne gange udtrykt stærk støtte til Viktor Orbán. I forbindelse med afholdelsen af en ungarsk udgave af CPAC, en konservativ konference, som årligt afholdes i USA, sendte Trump en videohilsen til Budapest, hvori han roste Orbán. I videohilsnen udtalte Trump, at Orbán er en fantastisk leder og at det er en ære at støtte ham, og at han støttede ham ved det forrige valg. Orbán og Fidesz står dog over for udfordringer i meningsmålingerne i valgets afgørende fase. Nogle målinger viser en betydelig tilbagegang for regeringspartiet, med op til 20 procentpoint bag oppositionen. Hvis der var valg i dag, ville oppositionsleder Peter Magyar fra partiet Tisza kunne opnå det absolutte flertal i parlamentet. Gizinska minder om, at Orbán er en nær allieret med Donald Trump, og at det bliver interessant at se, hvordan Trump reagerer, da Trump ikke er kendt for at bifalde tabere. Dette kunne svække det personlige bånd mellem de to ledere. \EU følger også det ungarske valg tæt. I modsætning til Trump håber mange i EU-systemet, at Orbán taber søndagens valg, fortæller Ilona Gizinska. Gizinska udtaler, at man står over for et valg, hvor en regeringsændring faktisk er mulig, da Fidesz og Viktor Orbán har haft magten i 16 år. For EU er dette særligt vigtigt, da Ungarn er et problematisk medlem, som flere gange har overtrådt EU's lovgivning. Orbán har blandt andet udtrykt holdninger, der kan gå imod Ukraines interesser. Gizinska forudser et tæt valg i Ungarn. Hun vurderer, at hvis resultatet bliver tæt, er der en høj sandsynlighed for, at den tabende side ikke vil acceptere valgresultatet. J.D. Vance ankom til Budapest i dag og ventes at blive til onsdag. Det er endnu uvist, hvad der præcist er på programmet for vicepræsidentens besøg





