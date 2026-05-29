Amerikansk udenrigsminister erklærer brasilianske bander for terrorister; flere globale nyheder

Den amerikanske udenrigsminister har erklæret to af Brasiliens største kriminelle organisationer for terrororganisationer. Derudover rapporteres om droneangreb i Rumænien og Ukraine, en dom i Østrig, lokale konflikter i Danmark og spredning af ebola-misinformation.

To af Brasilien s største kriminelle organisationer, CV og PCC, skal nu tilføjes til den amerikanskeliste over terrororganisationer. Det annoncerede den amerikanske udenrigsminister, Marco Rubio, via sit X-konto.

I sin erklæring understregede Rubio, at begge organisationer er ekstrem voldelige og har et omfattende indflydelsesområde, der strejfer sig langt ud over Brasiliens grænser og ind i USA. Ifølge Rubio er de ansvarlige for talrige brutale angreb på politi, civile og offentlige tjenestemænd i Brasilien. Han knytter anekdotisk beslutningen til den tidligere Trump-administrations løfte om at bekæmpe karteller og sikre den amerikanske befolknings sikkerhed.

I andre nyheder: En drone ramte natten til fredag en beboelsesejendom i den rumænske by Galati, tæt på den ukrainske grænse. To personer blev påstået let såret. Myndighederne i Rumænien, Ukraine og Rusland har endnu ikke kommenteret hændelsen. Desuden blev en anden drone uden sprængladning fundet i landsbyen Basesti, langt fra den ukrainske grænse.

I Ukraine russisk-kontrolleret del af Donetsk-regionen blev tre medarbejdere fra et forsyningsselskab dræbt, da deres bil blev ramt af en drone. En fjerde mand blev alvorligt såret. Ifølge den Kreml-udnævnte regionleder, Denis Pushjilin, blev yderligere fire personer såret i separate hændelser i regionen. Samtidig rapporterer russiske myndigheder om et omfattende droneangreb i Volgograd-regionen, hvor en boligblok samt energi- og civil infrastruktur blev ramt.

Der er dog ingen tilskadekomne. I Østrig er en 21-årig mand, der planlagde et militant islamistisk angreb på en Taylor Swift-koncert i Wien i august 2024, idømt 15 års fængsel. Manden tilstod planerne, som politetikken forhindrede i at udføre. Arrangørerne annullerede alle koncerterne for hundredtusindvis af fans som følge heraf.

I Danmark kritiserer dansk anmelder Paul McCartneys seneste album, selvom han anerkender, at McCartney på 80+ stadig er god. To husejere i Høsten Torp nord for Haslev lider af søvnløshed, sygemeldinger og har brug for psykologhjælp på grund af et planlagt gigantisk datacenter lige ved siden af deres huse. I Nykøbing Mors brande en tagkonstruktion i en boligblok udelt fra en lejlighed på øverste etage. Ingen kom til skade, men alle beboere skal genhuses.

Et ishus i regionen har opfordret hundeejere til at indsamle efterladenskaber efter deres dyr, ellers truer de med at nægte at åbne. To store energiprojekter i Thy er blevet godkendt, på trods af at et flertal i lokale vejledende afstemninger var imod. Dette rejser et dilemma i den grønne omstilling: behov for vedvarende energi mod lokal accept og landskabsforandringer. I Colombia kæmper to grupper, som begge nedstammer fra den opløste guerillabevægelse Farc, om kontrol over kokainproducerende områder.

Colombias forsvarsminister, Pedro Sánchez, bekræfter sammenstød og har sendt militær for at beskytte civile. Endelig spredes misinformation og myter om Ebola lige så hurtigt som selve sygdommen, ifølge WHO





