Amerikansk Soldat Reddett i Dramatisk Redningsaktion i Iran

En F-15E jagerfly blev skudt ned i Iran, og en dramatisk redningsaktion blev iværksat for at redde de to besætningsmedlemmer. Administrationen beskriver detaljerne i redningsaktionen, der involverede beskydning, vildledende taktikker og en desperat kamp for overlevelse bag fjendens linjer.

Ingen soldat efterlades. Et princip dybt forankret i det amerikanske militær, skildret i utallige heroiske Hollywood-produktioner. På et pressemøde fremviste præsident Donald Trump, forsvarsminister Pete Hegseth og CIA-direktør John Ratcliffe med stolthed i stemmen, hvordan de honorerede dette princip. De gav detaljer om en dramatisk redningsaktion, der fandt sted i påsken, hvor de reddede et såret besætningsmedlem ud af Iran .

Vi vil her forsøge at rekonstruere begivenhedsforløbet, baseret på oplysninger fra den amerikanske administration om de 45 timer og 56 minutter, der forløb fra flyet blev skudt ned, til de to besætningsmedlemmer blev reddet.\Fredag den 3. april: Flyet rammes Langfredag fløj jagerflyet af modellen F-15E på mission dybt inde bag fjendens linjer syd for storbyen Isfahan. Flyet blev betjent af en pilot og en våbensystemofficer. Pludselig blev flyet ramt og styrtede ned i den centrale eller sydvestlige del af Iran. Den præcise lokation er fortsat ukendt. Årsagen til nedskydningen er uklar, men de to ombordværende - piloten og våbensystemofficeren - skød sig begge ud af flyet og landede på iransk jord, kun bevæbnet med pistoler. Jagerflyet, en F-15E Strike Eagle, blev skudt ned fredag nær Isfahan i det centrale Iran. En redningsmission blev straks iværksat for at finde og evakuere besætningen. Piloten blev lokaliseret inden for et par timer og hentet ud med helikoptere, der fløj ind i dagslys og under kraftig beskydning fra iranerne. Formanden for rådet for de amerikanske stabschefer, Dan Caine, beskrev det på pressemødet: De blev beskudt af enhver iraner, som havde et håndvåben. Forsvarsminister Pete Hegseth forklarede på pressemødet, at operationen foregik dybt inde i Iran. Ved både den første og anden redningsmission fløj man syv timer i iransk luftrum. Kort efter fik verdenssamfundet kendskab til situationen. Historien om piloten og det savnede besætningsmedlem nåede verdenspressen. Præsident Trump hævdede, at lækager fra det amerikanske militær eller administrationen havde sat både besætningsmedlemmet og de kommende redningsstyrker i fare. Ifølge præsidenten vidste hele Iran, at der var en pilot et sted i landet, der kæmpede for sit liv. Trump nævnte ikke det medie, der bragte historien, men advarede om, at den person, der lækkede oplysningerne, ville blive retsforfulgt.\Såret og strandet bag fjendens linjer Det andet besætningsmedlem, en våbensystemofficer, landede hårdt såret langt fra piloten og den første redningsmission. Han fulgte sin træning og søgte væk fra nedslagsstedet og mod et højere punkt. Som beskrevet af New York Times, var en amerikansk soldat for første gang siden 2003 fanget bag fjendens linjer. Han var såret, han krydsede klippevægge, mens han blødte voldsomt, behandlede sine egne sår og kontaktede amerikanske styrker for at dele sin lokation. Han var eftersøgt af det iranske militær, og på iransk stats-tv så man bevæbnede lokale militser med iranske flag i hænderne på jagt efter den savnede amerikaner. Der var udlovet en dusør fra styret i Teheran på 380.000 kroner for den, der kunne finde besætningsmedlemmet. Besætningsmedlemmet klatrede og vandrede op på en højderyg og gemte sig i en klippesprække. Han havde kun sit nødsignal og en pistol. Af frygt for at signalet skulle blive opfanget af iranerne, brugte han det kun kortvarigt. Da han endelig kunne sende et nødsignal, lød beskeden: Gud er god, fortalte forsvarsminister Hegseth. Lokalisering og vildledning af iranerne Hos CIA og militæret var der fuld fokus på at finde det savnede besætningsmedlem. Efter præsidentens ordre indsatte vi både menneskelige ressourcer og avancerede teknologier, som ingen andre efterretningstjenester i verden råder over, i en yderst vanskelig opgave - sammenlignelig med at lede efter et enkelt sandkorn midt i en ørken, sagde CIA-direktør John Ratcliffe på pressemødet. Ratcliffe fortalte, at man brugte en ny teknologi, der ikke nærmere blev beskrevet, til at lokalisere besætningsmedlemmet. Samtidig iværksatte efterretningstjenesten en vildledningskampagne i Iran og plantede information om, at den forsvundne pilot allerede var fundet. Lørdag morgen lykkedes det efterretningstjenesten at lokalisere det savnede besætningsmedlem, der stadig gemte sig i en klippesprække. Usynlig for fjenden, men ikke for CIA, lød det fra Ratcliffe på pressemødet





