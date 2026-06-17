Amerikansk skift i tilgangen til krigen i Ukraine

Den franske præsident Emmanuel Macron siger, at G7-landene nu anerkender, at Rusland ikke er interesseret i fred, og at presset på Rusland skal øges.

Der er sket et ægte skift i tilgangen til krigen i Ukraine fra amerikansk side. I hvert fald hvis man skal tro den franske præsident, Emmanuel Macron .

Alle G7-lande anerkender nu ifølge Macron, at Rusland ikke er interesseret i fred, og at presset på Rusland skal øges. - Vi har forpligtet os på at styrke sanktionerne mod Rusland og forstærke Ukraines kapacitet indenfor luft- og langtrækkende våben, siger Macron. Men han ville ikke sige, om Rusland bærer et større ansvar for krigen. Emmanuel Macron og Donald Trump er meget langt fra hinanden politisk, men de har alligevel en interessant relation.

De blev præsidenter på nærmest samme tid og har arbejdet sammen i næsten 10 år, hvor deres relation er gået op og ned. De skal i dag afslutte G7-topmødet med en middag på slottet Versailles i Frankrig. Den 62-årige arkitekt Rex Heuermann er i den amerikanske delstat New York blevet idømt fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse i en sag om drab på otte kvinder. Det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

I 2023 fik de et gennembrud. Han erkendte i april, at han havde kvalt og parteret kvinderne, inden han skaffede sig af med ligene på strande på Long Island. To mænd på 21 og 30 år fra Assens Kommune er i dag ved Retten i Odense blevet idømt fire og otte måneders fængsel for flere indbrud i Assens i 2025. Udover indbruddene er mændene også blevet dømt for hæleri med genstande fra flere indbrud.

I flere af sagerne blev genstandene og gerningsmændene fundet og anholdt få dage efter gerningstidspunkterne. Det var henvendelser fra borgere samt hurtigt arbejde ved lokalpolitiet, der førte til opklaring af sagerne, skriver anklagemyndigheden. Når retssagen mod Luigi Mangione begynder senere på året i den amerikanske delstat New York, vil hans forsvar være, at han befandt sig i en tilstand af 'ekstrem følelsesmæssig forstyrrelse'. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mangione er tiltalt for i december 2024 at have dræbt forsikringsdirektøren Brian Thompson på åben gade på Manhattan og har tidligere erklæret sig ikke skyldig i sagen. Påstanden om, at en anklaget befandt sig i en tilstand af 'ekstrem følelsesmæssig forstyrrelse' kan i New York føre til, at vedkommende dømmes for manddrab i stedet for drab. Drabet vakte opsigt, fordi Brian Thompson var direktør i USA's udskældte amerikanske sundhedsforsikringsbranche.

Efter en våd og kølig start på juni ser sommeren ud til at skrue markant op for varmen. I weekenden kan temperaturen nå 25-28 grader - og måske lokalt tæt på 30. Men varm og fugtig luft kan også give byger og torden. Selv om svensk svinekød er op mod 70 procent dyrere end dansk, vælger mange svenske forbrugere varer med det blå-gule flag.

Grisene har mere plads og hele haler, og søerne ligger ikke jernbøjler - det giver de svenske landmænd en langt bedre pris pr. kilo kød, da der findes forbrugere, der er villige til at betale dét ekstra. DM-ugen kommer til hovedstaden i 2028, og selv om store events kan give trafik og trængsel, bliver nyheden taget godt imod på gaden af en del af københavnerne.

Det britiske ægtepar Jane og Alan Kelvey skyndte sig at tænde motoren på sejlskibet og sejlede straks væk, da de i går blev mødt af en russisk fregat i Den Engelske Kanal. Skibet affyrede fire-fem varselsskud mod himlen, selvom ægteparret ifølge dem selv allerede havde givet signal til, at de havde set skibet. Det russiske forsvarsministerium bekræfter, at der blev affyret varselsskud, mens Storbritanniens premierminister, Keir Starmer, kalder optrinnet 'hensynsløst'





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