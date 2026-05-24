Amerikansk præsident drømmer sig væk fra politiske problemer og retter blikket mod en anden rolle på verdensscenen

Mens opbakningen på hjemmefronten begynder at falde, ser nogle amerikanske politikere ud over grænserne i jagten på succesoplevelser og positive overskrifter. En kendt leder forlanger nu en anden rolle på verdensscenen, i stedet for at afslutte politiske problemer

Når opbakningen på hjemmefronten begynder at falde, vender mange politiske ledere blikket mod udlandet i jagten på succesoplevelser og positive overskrifter. Statsbesøg, håndtryk og jubelscener fra fremmede nationer kan give et tiltrængt pusterum fra presset derhjemme og skabe et billede af international styrke.

Netop nu lader en kendt leder til at drømme sig væk fra de politiske problemer og i stedet rette blikket mod en helt anden rolle på verdensscenen. Med afgørende midtvejsvalg, der nærmer sig den 3. november, fortsætter hans nationale popularitetstal med at falde hurtigt. For at klare sig fremsatte den amerikanske leder for nylig en overraskende reserveplan. Han hævder at have overvældende støtte i Mellemøsten.

"Jeg kunne stille op som premierminister, så måske efter jeg har gjort dette, tager jeg til Israel og stiller op som premierminister," tilføjede han. På trods af disse muntre kommentarer virker hans faktiske forhold til den israelske ledelse yderst anstrengt. Ægte diplomati viser sig at være utrolig vanskeligt. Det amerikanske præsident havde netop en eksplosiv telefonsamtale med premierminister Benjamin Netanyahu.

Deres uenighed drejer sig udelukkende om den igangværende krig med Iran. USA og Israel iværksatte tidligere fælles angreb mod iranske mål i slutningen af februar. Iran svarede igen ved at lukke det kritiske Hormuzstræde. Dette ene træk blokerede en massiv del af den globale olie og sendte brændstofpriserne i vejret overalt.

En skrøbelig våbenhvile holder i øjeblikket kaoset i skak. Nu ønsker amerikanske embedsmænd desperat at sikre en permanent diplomatisk løsning. Ifølge Kanal 12 informerede Trump sin allierede om en helt ny tilgang. Amerikanske mæglere arbejder aktivt på en skriftlig aftale, som Washington og Teheran skal underskrive.

Dette massive skridt ville indlede tredive dages intense forhandlinger med det formål at genåbne disse vitale skibsruter. Den israelske premierminister afviste dog ideen. Han opfordrede angiveligt den amerikanske præsident til at anvende mere militært pres i stedet for at søge forhandlinger. Trump har et presserende behov for en stor diplomatisk sejr.

Han står over for en brutal kamp ved stemmeurnerne i november. Nylige meningsmålingsdata fra The Economist tegner et bemærkelsesværdigt dystert billede for den siddende præsident. Tallene er svimlende. Det er endnu en rodede oversøiske konflikt, der bestemt skader hans offentlige image. Alligevel forbliver den træge indenlandske økonomi hans største problem





