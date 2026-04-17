Den amerikanske artist D4vd, kendt som David Anthony Burke, er blevet anholdt i Los Angeles og sigtet for drab efter at kvinden Celeste Rivas blev fundet død i bagagerummet på hans Tesla. Sagen har sendt chokbølger gennem musikbranchen og ført til aflysning af hans verdensturné.

En opsigtsvækkende kriminalsag har kastet en mørk skygge over musikverdenen efter anholdelsen af den internationalt anerkendte amerikanske artist D4vd , hvis borgerlige navn er David Anthony Burke. Han er blevet anholdt i Los Angeles og står over for anklager om drab på Celeste Rivas . Sagen tog sin begyndelse med et urovækkende fund tilbage i september sidste år, da politiet stødte på Celeste Rivas ’ lig i en stærkt forrådnet tilstand.

Liget blev fundet i bagagerummet på D4vds Tesla, som havde holdt efterladt i adskillige dage i Hollywood Hills, før den blev bugseret væk, hvilket førte til den makabre opdagelse. Efterforskningen pegede hurtigt i retning af sangeren som en nøgleperson i sagen. For at belyse omstændighederne yderligere blev der nedsat en storjury, hvis opgave var at granske beviser og indsamle vidneudsagn fra personer i D4vds omgangskreds. Torsdag kulminerede efterforskningen foreløbigt med D4vds anholdelse. Han sidder nu varetægtsfængslet uden mulighed for at blive løsladt mod kaution. Anklagemyndigheden i Los Angeles har bekræftet, at sagen vil blive genstand for en grundig gennemgang, før der træffes beslutning om en eventuel formel tiltale. Konsekvenserne for D4vds karriere har været øjeblikkelige og drastiske. Kort efter fundet af liget blev hans igangværende verdensturné aflyst, hvilket også ramte danske fans hårdt, da en planlagt koncert i København i oktober 2025 nu er aflyst. Hændelsen sender chokbølger gennem fanskaren og resten af musikbranchen, der nu venter spændt på den videre udvikling i sagen. Fundet af Celeste Rivas’ lig i bagagerummet på D4vds bil har afsløret en potentiel forbindelse mellem den unge artist og den afdøde kvinde. Ifølge oplysninger fra Celeste Rivas’ mor havde hun en kæreste ved navn David. Denne information viste sig senere at være afgørende for efterforskningens retning, idet den pegede direkte mod D4vd som en person af interesse. Bilens placering og den derpå følgende opdagelse har rejst en række spørgsmål omkring omstændighederne ved Celeste Rivas’ død og D4vds involvering. Bilen blev fundet i Hollywood Hills, et område kendt for at være et attraktivt boligområde, men også et sted hvor biler kan blive efterladt i perioder. Den lange tid bilen stod efterladt, før den blev opdaget, kan indikere et forsøg på at skjule spor eller en situation, der løb af stablen over en længere periode. Detaljerne omkring selve fundet af liget, herunder tilstanden af Celeste Rivas’ lig, antyder en tragisk og voldelig afslutning på hendes liv. Efterforskningens tidlige faser fokuserede intensivt på D4vd, hvilket førte til nedsættelsen af en storjury. Storjuryen spiller en essentiel rolle i det amerikanske retssystem ved at vurdere, om der er tilstrækkeligt bevisgrundlag til at retsforfølge en person. Dens arbejde involverer gennemgang af bevismateriale, herunder tekniske beviser og indicier, samt afhøring af vidner, der potentielt kan kaste lys over sagen. Vidnerne i D4vds omgangskreds kan omfatte venner, familie, kolleger eller personer, der har haft kendskab til hans forhold til Celeste Rivas. Deres forklaringer er afgørende for at skabe et komplet billede af begivenhederne op til og under Celeste Rivas’ død. Sagens udvikling har haft vidtrækkende konsekvenser for D4vds karriere. Aflusningen af hans verdensturné, herunder den meget ventede koncert i København, sender et tydeligt signal om alvoren af anklagerne. Musikbranchen er generelt hurtig til at reagere på negative overskrifter, især når de involverer kriminelle handlinger. En så alvorlig anklage som drab kan potentielt have en varig indvirkning på en artists omdømme og fremtidige muligheder. Anholdelsen og den efterfølgende varetægtsfængsling uden kaution indikerer, at retssystemet tager sagen meget seriøst. Beslutningen om kaution afhænger typisk af risikovurderinger, såsom faren for flugt eller fare for yderligere kriminalitet. I denne sag har dommeren vurderet, at D4vd udgør en risiko, hvilket understreger alvoren af de anklager, han står over for. Anklagemyndighedens udmelding om en grundig gennemgang af sagen før en eventuel tiltale betyder, at der vil gå tid, før den juridiske proces bevæger sig videre. I mellemtiden forbliver D4vd i politiets varetægt, og hans fremtid i musikbranchen er uvis. Offentligheden og fans verden over afventer svar på de mange ubesvarede spørgsmål, der omgiver denne chokerende sag, og håber på en afklaring, der kan bringe retfærdighed til Celeste Rivas og hendes efterladte. Det skal bemærkes, at den oprindelige tekst indeholdt en sætning om en trussel i Østersøen, der ikke syntes at have direkte relevans for D4vd-sagen. Denne sætning er blevet udeladt i denne omskrivning for at bevare fokus på den centrale kriminalsag





D4vd Drab Anholdelse Celeste Rivas Musikbranche

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Olietanker vender om efter amerikansk blokade i HormuzstrædetEn olietanker, der er sanktioneret af USA, forsøgte at bryde den amerikanske blokade i Hormuzstrædet, men blev tvunget til at vende om efter kort tids passage. Analyser indikerer, at blokaden virker.

Read more »

Brøndby IF i eksistentiel krise: Amerikansk ejerskab udhuler klubkultur og lokal forankringB.T. afdækker dybtgående problemer i Brøndby IF, hvor kilder peger på, at det amerikanske ejerskab siden efteråret 2022 har svækket klubbens unikke kultur og lokale rødder. Magtforskydningen til USA har haft katastrofale konsekvenser for klubbens identitet, sportslige præstationer og fremtid.

Read more »

Amerikansk koncertgigant dømt for monopol: Har opkrævet for høje billetpriser fra fansLive Nation og Ticketmaster har drevet et ulovligt monopol, som har presset billetpriserne op, fastslår et nævningeting i New York. Afgørelsen kan åbne markedet for øget konkurrence og lavere priser.

Read more »

Den grønne omstilling skal være retfærdig for at blive en folkesagTil trods for tydelige klimaudfordringer som stormfloder, har den grønne omstillings hastighed og metode mødt modstand ved det seneste folketingsvalg. Voksende lokal modstand mod solcelleanlæg og spørgsmålstegn ved strategien for den grønne omstilling indikerer et behov for at lytte mere til lokale borgere og øge lokalt ejerskab og opbakning.

Read more »

FIFA Appellerer til Trump: Stop Spændingerne Før VMFodboldorganisationen FIFA har henvendt sig til USA's præsident Donald Trump med en bøn om at nedtrappe de eskalerende spændinger mellem USA og Iran, forud for det kommende VM. Den politiske situation i Mellemøsten er yderst anspændt efter diplomatiske forhandlinger er brudt sammen, og konflikten omkring Hormuzstrædet, en vital rute for global olietransport, er skærpet. Iran har advaret USA mod militær indgriben, mens USA øger sin militære tilstedeværelse markant i regionen. Den internationale bekymring for en militær eskalering og dens potentielle konsekvenser for den globale økonomi, herunder stigende oliepriser, er udbredt. FIFA's appel understreger den globale betydning af fred og stabilitet.

Read more »

Aldrig har den sorte asfalt været grønnere: Men branchens genbrugsambitioner støder på kommunale stopklodserAsfaltproducenterne har skruet op for genbrug af gammel asfalt, så ny asfalt i dag indeholder næsten en tredjedel genbrugsasfalt.

Read more »