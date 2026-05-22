American judge rules that US Attorney General misused power in case against Kilmar Abrego Garcia

A federal judge in Tennessee has ruled that the US Attorney General misused their power in a case against Kilmar Abrego Garcia, a Salvadoran man who has become a symbol of President Donald Trump's hardline stance on migrants.

Anklagemyndigheden har misbrugt sin magt ved at tiltale Kilmar Abrego Garcia , mener amerikansk dommer. Kilmar Abrego Garcia er blevet et symbol på den amerikanske præsident Donald Trump s hårde linje mod migranter.

En føderal dommer i den amerikanske delstat Tennessee har fredag afvist en straffesag mod en salvadoransk mand, der er blevet et billede på præsident Trumps hårde linje over for migranter. Den føderale dommer Waverly Crenshaw fastslår i sin afgørelse, at tiltalen mod manden, der hedder Kilmar Abrego Garcia, var udtryk for 'misbrug af anklagemyndighedens magt'.

De objektive beviser i denne sag viser, at hvis det ikke havde været for Abregos succesfulde søgsmål, der udfordrede hans udvisning til El Salvador, ville regeringen ikke have rejst denne tiltale. Abrego Garcia var blandt mere end 200 personer, som i marts sidste år blev deporteret til El Salvador. Abrego Garcia kom illegalt til USA i 2011.

I 2019 fik han dog en beskyttet status af en dommer, fordi det blev vurderet, at han ville være i fare i sit hjemland. USA's højesteret beordrede, at Trump-administrationen skulle arbejde for at hente Garcia tilbage, efter at regeringen havde indrømmet, at den ved en fejl havde sendt ham til El Salvador. Men da han i juni kom tilbage til USA, blev han fængslet i Tennessee i en sag, hvor han er tiltalt for menneskesmugling.

I august blev han løsladt, mens han afventede en retssag. Dommer Waverly Crenshaw mener, at efterforskningen af Garcia udelukkende blev iværksat for at retfærdiggøre regeringens beslutning om at udvise ham til El Salvador. Sean Hecker, der er Abrego Garcias advokat, udtaler, at hans klient 'er offer for et politiseret, hævngerrigt Det Hvide Hus og dets advokater i det, der førhen var et uafhængigt justitsministerium'. Justitsministeriet har tænkt sig at appellere afgørelsen, siger en talsmand til NBC News.

Selvom sejren i straffesagen, risikerer Abrego Garcia stadig at blive deporteret af Trump-administrationen, skriver AFP. En anden forbundsdommer har midlertidigt blokeret for, at han kan deporteres, mens de juridiske processer fortsætter





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kilmar Abrego Garcia Salvadoran Migrant Donald Trump Misuse Of Power US Attorney General Tennessee Deportation Legal Proceedings

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Global climate agreement strengthens states' legal responsibility to combat climate changeThe General Assembly emphasized the need for states to reduce the use of fossil fuels and combat global warming, in line with the 'internationally-recognized' advisory opinion from the International Court of Justice (ICJ). Vanuatu, a country highly vulnerable to climate change, has led the resolution that follows last year's advisory opinion from the ICJ.

Read more »

USA's store konsulat i Nuuk fejres med feststemningUSA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, holdt en opening address during the celebration of the opening of the US's newbig consular general building in Nuuk. There were also hawaiian music ensemble and singing of the USA and Greenland's national anthem. The turnout was so huge that some protesters held their own mini-demonstrations.

Read more »

Anders Fogh Rasmussen hat deep regrets over his mother's farewell | PolitikenAnders Fogh Rasmussen, the former Danish Prime Minister and NATO General Secretary, regrets his handling when his mother, Martha Rasmussen, became ill with a brain tumor, revealing in a candid interview that he missed a key moment to say goodbye to her.

Read more »

Troels Lund Poulsens drøm om en blå regering kollapsetAfter weeks of political negotiations, rumors, and power struggles, the rug has been pulled out from under Troels Lund Poulsen's ambition for a blue government. The dream of reviving the VLAK coalition has collapsed, and Danish politics are once again in limbo.

Read more »