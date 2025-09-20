Ambulanceredder dræbt under udrykning i Sverige: Mand anholdt og sigtet for mord

En kvindelig ambulanceredder er blevet dræbt under en udrykning i Nordanstig kommune, Sverige. En mand er anholdt og sigtet for mord. Fagforeninger efterspørger bedre sikkerhed for ambulancepersonale.

En kvindelig ambulanceredder mistede lørdag eftermiddag livet under en ambulanceudrykning i Nordanstig kommune, som ligger omkring 300 kilometer nord for Stockholm. Politiet modtog en alarm via en overfaldsalarm fra ambulancen klokken 11:38, hvilket indikerede, at den kvindelige redder var blevet angrebet under udrykningen. Anklagemyndigheden bekræftede dette over for SVT.

Maria Hall, pressetalskvinde i politiregion Midt, udtalte, at en af ambulancepersonalets medlemmer var blevet såret med et skarpt våben af en mand på stedet. Susanna Björklund, vicedirektør for sundhed og sygepleje i regionen, udtrykte dyb medfølelse: Vi er som arbejdsgiver dybt berørte af det, der er sket, og vores tanker går til de pårørende.\En mand i 25-års-alderen blev hurtigt fundet i en nærliggende bolig og anholdt. Ifølge SVT er han siden blevet varetægtsfængslet og sigtet for mord. Svensk radio rapporterer, at manden tidligere er blevet dømt for at have mishandlet en person og truet vedkommende med kniv, hvilket potentielt kaster lys over motivet bag den tragiske hændelse. Henrik Johansson fra Ambulansförbundet, baseret på tilgængelige oplysninger, antyder, at der ikke burde være blevet sendt en ambulance til stedet, ud fra de foreløbige undersøgelser og faglige vurderinger. Han understreger dog, at politiet endnu ikke har bekræftet fagforeningens udlægning af hændelsesforløbet og oprindelsen af alarmopkaldet. Johansson peger på et bredere problem med ambulancepersonales sikkerhed og efterlyser en 'markering' af adresser, hvor der er risiko for vold og trusler. Han forklarer, at fagforeningen har arbejdet for en sådan ordning i over 20 år som en proaktiv forebyggende foranstaltning. Han beklager manglen på information om indringere, hvilket fører til, at ambulancer nogle gange sendes til hændelser, som politiet burde håndtere. Den tragiske hændelse i dag betyder, at en kollega aldrig kommer hjem igen, og det kunne potentielt være undgået.\Vårdförbundet, den svenske fagforening for sundhedspersonale, herunder sygeplejersker, har observeret en stigende risiko og et forværret trusselsbillede for ambulancepersonale. En medlemsundersøgelse fra 2022 understøtter denne bekymring, da medlemmerne har rapporteret om en forøgelse af trusler og vold. Sineva Ribeiro, formand for Vårdförbundet, har udtalt til SVT, at fagforeningen har fremsat en række krav til både arbejdsgivere og regeringen med henblik på at forbedre sikkerheden. Ribeiro understreger behovet for en mere forebyggende tilgang fra arbejdsgivernes side. Hændelsen understreger vigtigheden af at beskytte sundhedspersonale, der er i frontlinjen, og sikre, at de har de nødvendige ressourcer og sikkerhedsforanstaltninger til at udføre deres kritiske arbejde





DRNyheder / 🏆 5. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Ambulance Mord Vold Sikkerhed Sverige Nordanstig Sundhedspersonale Fagforening

Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

To kvinder bankede på: Kort efter havde mand mistet 30.000 kronerLæs mere her

Læs mere »

Hendes mand har forvandlet sit udseende med 'vildeste glow-up': Nu er hun selv blevet usikkerEn kvinde, hvis mand har opnået en imponerende forvandling, har indrømmet, at hun føler sig 'usikker' efter hans 'glow-up'.

Læs mere »

Mand stukket med kniv i Ballerup: Stort område afspærretTidligt lørdag morgen blev et område i Ballerup afspærret efter en 29-årig mand blev stukket med kniv i låret. Politiet undersøgte gerningsstedet og søgte efter spor. Manden er ikke i livsfare.

Læs mere »

37-årig mand anholdt i Skive efter voldelige episoderEn 37-årig mand blev anholdt i Skive efter at have begået vold mod en beboer, truet politiet og skabt uro i nattelivet. Manden er nu sigtet for flere forhold.

Læs mere »

Alle taber kæben: Mand laver overdådige 'Do it yourself' middage til sine barnebasser15 måltider der fik nettet til at smelte

Læs mere »

Tysk mand sigtet efter trafikuheldLæs mere her

Læs mere »