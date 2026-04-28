Amandus Film Festival Afslutter Samarbejde Efter Kontrovers

Amandus Film Festival har afsluttet et samarbejde med en prominent profil efter en afstemning i bestyrelsen, begrundet med beskyttelse af festivalens værdier og troværdighed i lyset af sagen om kronprinsessens forbindelser til Jeffrey Epstein.

Samarbejder inden for kulturlivet er ofte kendetegnet ved deres langvarighed og stabilitet. Ikke desto mindre har Amandus Film Festival , en fremtrædende norsk filmfestival, nu truffet den vanskelige beslutning at afslutte et samarbejde med en af sine mest markante profiler.

Denne beslutning er blevet taget efter en grundig afstemning i festivalens bestyrelse og er, ifølge festivalens ledelse, ikke blevet truffet letfærdigt. Formand Jens Uwe Korten udtaler i en pressemeddelelse, som er blevet refereret af VG, at festivalens primære mål med denne handling udelukkende har været at beskytte festivalens grundlæggende værdier og bevare dens troværdighed.

Han understreger, at det har været en krævende, men absolut nødvendig beslutning, der er blevet taget efter en omhyggelig og dybdegående overvejelse af alle aspekter af sagen. Amandus Film Festival er dedikeret til at støtte og fremme unge filmskabere under 20 år og har gennem årene lagt stor vægt på at skabe et miljø præget af fællesskab, inklusion og en stærk medieforståelse.

Festivalen ser det som sin fornemste opgave at give unge talenter en platform til at udvikle deres kreative potentiale og bidrage til en mangfoldig og engageret filmkultur. Kortens udtalelse fortsætter med at forklare, at enhver handling, der potentielt kan svække disse kerneværdier, kræver en bevidst og robust reaktion fra festivalens side. Han pointerer, at festivalorganisationen nøje har fulgt udviklingen i sagen omkring kronprinsessens forbindelser til den afdøde Jeffrey Epstein.

Denne sag har udgjort en central baggrund for beslutningen om at afslutte samarbejdet, som ellers har været en integreret og fast bestanddel af festivalens profil i adskillige år. Beslutningen er ikke kun et udtryk for festivalens engagement i at beskytte sine værdier, men også en signalering om, at den ikke vil tolerere handlinger eller associationer, der kan skade dens omdømme eller underminere dens troværdighed.

Festivalen er bevidst om sin rolle som en offentlig institution og føler et ansvar for at agere etisk og ansvarligt i alle sine aktiviteter. Det er vigtigt for Amandus Film Festival at opretholde en høj standard for integritet og at sikre, at dens aktiviteter er i overensstemmelse med dens grundlæggende principper. Afslutningen på samarbejdet er en markant begivenhed for Amandus Film Festival, og den vil utvivlsomt skabe debat og diskussion inden for filmbranchen og i offentligheden.

Festivalen er forberedt på at håndtere de spørgsmål og reaktioner, der måtte opstå som følge af denne beslutning. Ledelsen understreger, at den er åben for dialog og vil forsøge at forklare baggrunden for beslutningen på en transparent og ærlig måde. Samtidig fastholder festivalen sin forpligtelse til at fortsætte med at støtte unge filmskabere og fremme en levende og inkluderende filmkultur.

Amandus Film Festival vil nu fokusere på at finde nye måder at styrke sine kerneværdier og sikre, at festivalen fortsat er et inspirerende og udviklende miljø for unge talenter. Festivalen vil også arbejde på at opretholde sin position som en vigtig platform for unge filmskabere i Norge og internationalt. Det er afgørende for festivalen at bevare sin troværdighed og sikre, at den fortsat kan tiltrække talentfulde filmskabere og engagerede samarbejdspartnere. Denne situation understreger vigtigheden af etisk ansvarlighed og integritet i kulturlivet





