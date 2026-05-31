Amalie Szigethy åbner op: Sådan harlivet i offentligheden sat sig i kroppen efter Paradise Hotel

Mer end 16 år efter der Reality Genembrud fortæller Amalie Szigethy i en podcast om, hvordan livet som en af Danmarks mest kendte realitystjerner har påført hende alvorlige helbredsproblemer og mentalt pres. Hun kæmper dagligt med sygdomme som migræne og føler sig nødt til at undgå sociale medier på grund af grov kritik.

Det er nu 16 år, siden Amalie Szigethy gjorde sit store gennembrud i realitytv-serien Paradise Hotel , en oplevelse, der satte hende i det danske medieskygge.

I en ny afslørende podcast, hvor hun er gæst hos Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, åbner hun nu op for, hvordan livet i den offentlige søgelys har haft dybe og gennemgribende konsekvenser for hendes både fysiske og mentale helbred. Den 34-årige kvinde fortæller, at hun i dag kæmper med en række alvorlige sygdomme, der er kommet sig縱 over en lang årrække som en af Danmarks mest kendte realitystjerner.

Hun beskriver en daglig kamp, hvor træthed, migræne og en generel følelse af at være brudt kræver ekstra omsorg. Hun skal lades op, have mørkt lys og være for sig selv for at håndtere tilstanden. Mentalt er det en stor udfordring, og hun tilføjer, at hun ofte skal trække sig tilbage for at kunne klare det. Denne konstant til stede værende tryk i offentligheden har efterladt dybe spor.

Amalie Szigethy udsætter sig ikke længere for den hårde kritik, der ofte følger med livet som bekendt person. Hun påpeger, at folk kan være ekstremt grove, især på platforme som Reddit, og hun har valgt helt at undgå disse ender, fordi det gør hende direkte fysisk og mentalt dårlig at læse, hvad der skrives om hende.

Det er en hverdag præget af en følelse af, at nogle mennesker er utroligt grimme i deres kommentarer, noget, der har fået hende til at sige hold da op adskillige gange. Udover de helbredsmæssige udfordringer taler hun også om livet som mor, en rolle, der bringer store glæder, men også unikke bekymringer.

Hun fortæller om et specifikt spørgsmål fra sin egen datter, der gjorde hende helt mundlam, hvad der understreger, hvor indgribende konsekvenserne af hendes tidligere livsførelse er, når det også påvirker hendes nære familieliv. Hendes fortælling er et stærkt vidnesbyrd om, hvordan den hurtige stjernestatus inden for realitytv kan have langvarige, negative følger, som går langt ud over selve optrædenerne





