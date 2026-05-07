Alvorligt udbrud af hantavirus på krydstogtskib skaber international bekymring og fører til dødsfald

Flere passagerer er blevet ramt af hantavirus under et krydstogt med Oceanwide Expeditions, hvilket har resulteret i tragiske dødsfald og nødvendiggjort tæt overvågning af en række internationale rejsende, herunder en dansk borger.

En dramatisk situation har udfoldet sig om bord på et krydstogtskib drevet af operatøren Oceanwide Expeditions , hvor et udbrud af den sjældne og potentielt dødelige hantavirus har skabt stor uro blandt både passagerer og besætning.

Skibet, som har navigeret gennem det sydlige Atlanterhav, blev centrum for en sundhedsmæssig krise, da flere personer begyndte at udvise symptomer på alvorlig sygdom. Situationen blev yderligere kompliceret af skibets rute, som inkluderede stop på isolerede lokationer, herunder den britiske ø Sankt Helena. Her gik en række passagerer i land, før det første tilfælde af hantavirus officielt blev bekræftet den 4. maj.

Den geografiske isolation af Sankt Helena, som ligger midt i Atlanterhavet mellem Sydamerika og Afrika, gjorde logistikken omkring sundhedsovervågningen særdeles udfordrende. Oceanwide Expeditions har siden offentliggjort oplysninger om, at 30 passagerer forlod skibet på øen, og at disse personer repræsenterer mindst 12 forskellige nationaliteter, hvilket betyder, at potentielle smittekæder kan strække sig over hele kloden. De menneskelige omkostninger ved udbruddet har været hjerteskærende.

En 69-årig kvinde blev den første, der mærkede konsekvenserne af virussen, da hun blev utilpas under rejsen og besluttede at gå i land på Sankt Helena sammen med sin mand. Hendes tilstand forværredes desværre hurtigt, og hun blev efterfølgende fløjet til Sydafrika for at modtage specialiseret lægehjælp. På et hospital i Johannesburg kæmpede hun for sit liv, men døde tragisk nok den 26. april.

Kort efter denne hændelse blev en tysk kvinde ramt af lignende symptomer, mens hun stadig befandt sig om bord på skibet. På trods af bemandingen og de medicinske faciliteter om bord, overlevede hun ikke, og hun gik bort den 2. maj. Disse dødsfald har kastet en mørk skygge over krydstogtet og rejst alvorlige spørgsmål om, hvordan virussen blev introduceret på skibet, samt hvorfor den spredte sig blandt passagererne.

Operatøren har bekræftet, at alle passagerer, der har udviklet symptomer, er blevet evakueret med det samme for at forhindre yderligere smitte. I Danmark har Styrelsen for Patientsikkerhed fulgt udviklingen med stor opmærksomhed, da en dansk statsborger også var om bord på det ramte skib. Myndighederne har været i løbende kontakt med personen for at sikre, at vedkommende ikke udvikler symptomer, og for at kortlægge eventuelle eksponeringer.

I en officiel pressemeddelelse har styrelsen dog beroliget offentligheden ved at konstatere, at risikoen for, at den danske passager skal blive syg af hantavirus, vurderes som værende meget lille. Denne vurdering bunder i det faktum, at vedkommende ikke har været i tæt kontakt med de personer om bord, som senere blev syge og døde.

Det er dog fortsat en prioritet for sundhedsmyndighederne at overvåge situationen nøje, da inkubationstiden for hantavirus kan variere, og det er afgørende at handle hurtigt, hvis der skulle opstå symptomer. Den danske passager var blandt de 30 personer, der gik i land på Sankt Helena, og er derfor en del af den internationale gruppe, som Oceanwide Expeditions forsøger at holde kontakt med. For at håndtere krisen har Oceanwide Expeditions etableret et omfattende samarbejde med både lokale og internationale sundhedsmyndigheder.

Dette inkluderer tæt koordinering med Verdenssundhedsorganisationen 'WHO' samt de hollandske sundhedsmyndigheder og relevante ambassader. Operatøren arbejder i øjeblikket på højtryk for at fremskaffe præcis information om alle passagerer og besætningsmedlemmer, der er steget på eller af skibet ved forskellige stop fra den 20. marts og frem til nu. Dette er et nødvendigt skridt for at kunne spore virussens bevægelser og advare andre potentielle smittebærere. I mellemtiden er krydstogtskibet på vej mod Tenerife på De Kanariske Øer.

Dette stop er planlagt som det endelige punkt for rejsen, hvorfra de resterende passagerer, som ikke udviser symptomer, vil blive fløjet hjem til deres respektive hjemlande. Selvom operatøren understreger, at ingen af de nuværende passagerer er syge, vil ankomsten til Tenerife sandsynligvis blive ledsaget af strenge sundhedskontroller for at sikre, at virussen ikke spreder sig yderligere i Europa.

Hantavirus overføres normalt via gnavere, hvilket gør et udbrud på et moderne skib usædvanligt og understreger behovet for en grundig undersøgelse af skibets hygiejneforhold





kristeligt / 🏆 21. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Krydstogt Sankt Helena Folkesundhed Oceanwide Expeditions

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Modejournalist om Met Gala: 'Det er blevet pompøst og vanvittigt'Chris Pedersen udpeger også flere kjoler, som han lagde særligt mærke til på den røde løber.

Read more »

I dag skal sirenen hyle landet over, men flere steder er der tavshedSirenerne, der bliver testet i dag til middag, skal blandt andet kunne varsle om risiko for giftig røg, brand eller krig.

Read more »

Godt nyt for lejlighedsjægere: Flere til salg-skilte i KøbenhavnSelvom udbuddet af ejerligheder i København er stigende, vil priserne fortsætte op i år, vurderer Nykredit.

Read more »

Du sover forkert: Denne søvnregel kan forlænge dit liv med flere årDenne søvnregel kan forlænge dit liv med flere år.

Read more »

Forslag om flere vælgererklæringer til FolketingetTidligere folketingsformand Henrik Dam Kristensen foreslår, at det skal kræve flere underskrifter for nye partier at blive opstillingsberettigede for at undgå hurtig opløsning af partier.

Read more »

Region Midtjylland undersøger uddeling af flere insulinpumperRegion Midtjylland skal nu undersøge omkostningerne og de langsigtede gevinster ved at tildele flere insulinpumper til patienter med diabetes 1 for at undgå senkomplikationer.

Read more »