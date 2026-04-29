Alvorlige sikkerhedsbrister på lokalbaner: Ulykker kunne være langt værre

En analyse af hændelser på lokalbaner i Nordsjælland afslører et bekymrende mønster af sikkerhedsbrister og nær-ulykker. Manglende automatiske sikkerhedssystemer og fejl i kommunikationen er blandt de væsentligste årsager.

Ulykken på Gribskovbanen har rystet offentligheden og sat et skarpt fokus på sikkerheden på landets lokalbaner. Hændelsen, der resulterede i personskader, er desværre ikke en isoleret begivenhed, men snarere et symptom på en længerevarende tendens med alvorlige sikkerhedsbrister.

En omfattende gennemgang af tidligere hændelser på lokalbaner i Nordsjælland afslører et bekymrende mønster, hvor sikkerhedssystemer gentagne gange har svigtet eller ikke har fungeret optimalt. Rapporter fra Havarikommissionen viser, at der over de seneste fem år har været adskillige situationer, hvor tog har befundet sig faretruende tæt på hinanden uden at automatiske sikkerhedssystemer greb ind for at forhindre en kollision. Fire episoder fremstår særligt kritiske og illustrerer tydeligt de potentielle konsekvenser af disse mangler.

Disse hændelser er ikke blot statistiske tal, men repræsenterer reelle risici for menneskeliv og understreger behovet for en grundlæggende forbedring af sikkerhedsforanstaltningerne på lokalbanerne. En væsentlig årsag til de gentagne nær-ulykker er fejl i kommunikationen mellem togpersonalet, især i forbindelse med krydsninger på enkeltsporede strækninger. Manglende klarhed om, hvor togene skal passere hinanden, har i flere tilfælde ført til situationer, hvor to tog har været på kollisionskurs.

Et eksempel herpå er hændelsen på Nærumbanen i 2021, hvor to tog standsede med blot få meters afstand. En hurtig reaktion fra en stationsbestyrer forhindrede en katastrofe, men episoden understreger sårbarheden ved at være afhængig af menneskelig intervention i stedet for automatiske sikkerhedssystemer. Lignende situationer er blevet rapporteret fra Nørre Asminderup Station og Dyssekilde, hvor afstanden mellem togene varierede, men i begge tilfælde var risikoen for en alvorlig ulykke til stede.

Det er afgørende at forstå, at lokalbanerne i modsætning til statens jernbaner ofte opererer uden det automatiske bremsesystem, der automatisk griber ind, hvis et tog passerer et rødt signal. Dette fravær betyder, at menneskelige fejl ikke bliver korrigeret af teknologien, og at risikoen for ulykker dermed øges markant. Havarikommissionens undersøgelser peger på, at fejlfortolkninger fra personale spiller en væsentlig rolle i flere af disse episoder, og at et teknisk sikkerhedsnet er nødvendigt for at opfange disse fejl.

Debatten om sikkerheden på lokalbanerne er blevet intensiveret efter ulykken på Gribskovbanen, hvor flere passagerer kom til skade. Myndighederne er i gang med at undersøge årsagerne til sammenstødet, og Lokaltog, der driver strækningen, har reageret ved at øge fokus på uddannelsen af lokomotivførere. Selskabet har oplyst, at der nu er øget træning i menneskelige faktorer og sikkerhedskultur, hvilket er et skridt i den rigtige retning. Dog er det ikke tilstrækkeligt at alene fokusere på uddannelse.

Der er behov for en mere omfattende investering i sikkerhedsteknologi og en grundlæggende revurdering af sikkerhedsprocedurerne på lokalbanerne. Opgørelser viser, at der i perioden fra 2022 til 2026 er registreret hele 179 episoder, hvor tog har passeret kritiske punkter under forhold, der potentielt kunne have ført til ulykker. Dette tal er alarmerende og understreger, at der er et akut behov for handling.

Sikkerheden på lokalbanerne må prioriteres højt, og der skal gøres alt for at forhindre, at lignende ulykker sker igen. Det handler ikke blot om at undgå materielle skader, men om at beskytte menneskeliv og sikre en tryg og sikker transport for alle passagerer





