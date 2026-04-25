Alvorlige fejl på Herning Turists busser: Kun to bestod kontrol

Færdselsstyrelsens kontroller afslører omfattende mangler på Herning Turists busser. 85 procent fik begrænset køretilladelse efter fund af fejl på blandt andet nødudgange og motorer.

Alvorlige mangler er blevet afdækket på busser tilhørende Herning Turist efter to omfattende kontroller udført af Færdselsstyrelsen i januar og marts måned i år. Kontrollerne, der blev igangsat i kølvandet på en tragisk busulykke på Djursland, afslørede et bekymrende billede af vedligeholdelsen af selskabets buspark.

Af de 14 busser, der blev udtaget til kontrol, bestod kun to. De resterende 12, svarende til hele 85 procent, modtog en begrænset køretilladelse, hvilket betød, at de straks skulle ind til reparation. Denne høje andel af mangelfulde busser står i skarp kontrast til resultaterne fra andre busselskaber, der deltog i de samme kontroller. For eksempel bestod 10 ud af 11 busser fra GoCollective, der også opererer mange af de blå busser for Midttrafik, uden anmærkninger.

Baggrunden for de øgede kontroller var den alvorlige busulykke den 14. januar på Djursland, hvor to personer mistede livet i en kollision mellem to busser fra GoCollective. Selvom årsagen til ulykken stadig undersøges af Østjyllands Politi, udløste den en bred debat om sikkerheden i de blå busser og den generelle standard for vedligeholdelse.

Ti chauffører fra GoCollective trådte frem og beskrev forhold, hvor de oplevede, at sikkerheden blev kompromitteret på grund af slidte bremsebelægninger, problemer med gearkasser og en række andre tekniske fejl. GoCollective afviste dog påstandene på daværende tidspunkt. Resultaterne af Færdselsstyrelsens kontroller har nu vakt fornyet bekymring og sat fokus på Herning Turists vedligeholdelsesprocedurer. Administrerende direktør Ronny Gasbjerg erkender, at resultaterne ikke er tilfredsstillende, og lover en gennemgang af interne procedurer for at adressere de identificerede udfordringer.

Han understreger dog, at ingen af de fundne fejl var direkte sikkerhedskritiske, såsom problemer med bremser, dæk eller styretøj. Alligevel er der nu fem nuværende og tidligere chauffører, der beskylder Herning Turist for at sende busser på vejene med for mange fejl, herunder nogle, der potentielt kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Ronny Gasbjerg erkender, at der er et problem med for mange fejl, der udbedres for sent, men fastholder, at busserne ikke opererer med sikkerhedskritiske mangler.

Rapporterne fra kontrollerne viser, at de identificerede fejl inkluderede defekte eller blokerede nødudgange, fejl i emissionssystemer (markeret ved lysende motorlamper), defekte lygter, en betydelig flænge i et dæk og en løs skærm, der potentielt kunne forårsage personskade, hvis den faldt af. Gennemgående fejl var de lysende motorlamper og de fejlbehæftede nødudgange. Disse fund rejser spørgsmål om, hvorvidt Herning Turists vedligeholdelsesrutiner er tilstrækkelige til at sikre passagerernes sikkerhed og overholde gældende lovgivning.

Situationen kræver en grundig undersøgelse og implementering af forbedrede procedurer for at sikre, at busserne er i sikker og forsvarlig stand, før de sættes i drift. Det er afgørende, at Herning Turist tager disse fund alvorligt og træffer de nødvendige foranstaltninger for at genoprette tilliden til selskabets sikkerhedsstandarder





