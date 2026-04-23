Alvorlig togulykke på Gribskovbanen: 17 tilskadekomne, fem i kritisk tilstand

To tog kolliderede frontalt på Gribskovbanen nær Kragerup Station i Nordsjælland. 17 personer er kommet til skade, hvoraf fem er i kritisk tilstand. Myndighederne efterforsker årsagen til ulykken.

En alvorlig togulykke har rystet Nordsjælland tidligt i morges, da to tog kolliderede frontalt på Gribskovbanen nær Kragerup Station nord for Hillerød. Ulykken, der blev anmeldt klokken 06:29, har resulteret i 17 tilskadekomne, hvoraf fem befinder sig i kritisk tilstand.

De tilskadekomne er blevet fordelt på regionens hospitaler, med Rigshospitalet som det primære modtagende hospital, hvilket er standardprocedure i tilfælde af større hændelser af denne karakter. I alt var 38 personer ombord på de to involverede tog. Redningsaktionen blev hurtigt sat i gang, og Forsvaret bidrog med en redningshelikopter til at transportere de mest alvorligt tilskadekomne til Rigshospitalet for øjeblikkelig behandling. Situationen er fortsat meget alvorlig, og myndighederne arbejder på højtryk for at afdække årsagen til ulykken.

Hillerød Kommune har reageret hurtigt på hændelsen og har etableret et krisecenter for passagerer, der var involveret i ulykken, men som ikke har pådraget sig fysiske skader. Dette krisecenter fungerer som et sted, hvor de berørte passagerer kan modtage psykologisk støtte og blive genforenet med deres pårørende. Myndighederne understreger vigtigheden af at give de involverede den nødvendige omsorg og hjælp i denne svære tid.

Cheflæge Anders Damm-Hejmdal fra akutberedskabet beskriver, at kollisionen mellem to tog sandsynligvis har forårsaget en bred vifte af skader, fra mindre skrammer og blå mærker til alvorlige kvæstelser som følge af de voldsomme rystelser og kast i toget. Derfor er det afgørende at sikre, at alle tilskadekomne modtager den bedst mulige medicinske behandling. Efterforskningen af ulykken er i fuld gang, og Havarikommissionen er involveret for at foretage en grundig undersøgelse af hændelsesforløbet.

Undersøgelserne omfatter en detaljeret analyse af togernes tekniske tilstand, sporforholdene, signaleringen og eventuelle menneskelige faktorer, der kan have bidraget til ulykken. Morten Pedersen, der er involveret i efterforskningen, understreger, at det på nuværende tidspunkt er for tidligt at spekulere i årsagen til ulykken. Han oplyser, at myndighederne er i gang med at indsamle alle relevante oplysninger og beviser for at kunne fastslå, hvad der præcist skete, og hvorfor det skete.

Der er endnu ikke blevet frigivet oplysninger om de specifikke skader, som togpassagererne har pådraget sig, men det forventes, at de varierer betydeligt afhængigt af deres placering i toget og den kraft, de blev udsat for under kollisionen. Myndighederne vil på et senere tidspunkt give en mere detaljeret redegørelse for ulykken og dens årsager, men prioriterer i øjeblikket at sikre, at alle tilskadekomne får den nødvendige pleje og støtte.

Situationen kræver en koordineret indsats fra alle involverede parter, herunder politi, redningstjeneste, hospitaler og kommunen, for at håndtere konsekvenserne af denne tragiske hændelse





