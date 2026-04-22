Alvorlig sikkerhedsbrist i Motorregistret kompromitterede 73.000 beskyttede borgeres data

En fejl i Motorregistret har i fire år givet private virksomheder adgang til følsomme oplysninger om borgere med navne- og adressebeskyttelse. Sagen rejser alvorlig kritik af sikkerheden i statens it-systemer.

En alvorlig sikkerhedsbrist i Motorregistret ( DMR ) har over fire år, fra 2021 til juli 2025, kompromitteret personlige oplysninger på omkring 73.000 danske borgere, der er beskyttet af navne- og adressebeskyttelse .

Fejlen har tilladt private virksomheder, herunder forsikrings- og parkeringsselskaber, med direkte terminaladgang til DMR, at få uberettiget adgang til disse følsomme data. Jørgen Nygaard Nielsen, fagdirektør for Told og Motor i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST), har det faglige ansvar for it-systemet, og sagen rejser nu alvorlige spørgsmål om den grundlæggende sikkerhed, logning og kontrolmekanismer i statens it-systemer. Eksperter udtrykker bekymring over, hvordan en så fundamental fejl kunne eksistere i så lang tid uden at blive opdaget og rettet.

Problemet opstod på grund af en fejl i adgangskontrollen til DMR. Systemet tillod tilsyneladende ikke tilstrækkelig differentiering mellem adgangsniveauer, hvilket betød, at virksomheder med legitim adgang til visse data, utilsigtet fik adgang til oplysninger om borgere med navne- og adressebeskyttelse. Navne- og adressebeskyttelse er en ordning, der giver borgere, der føler sig udsatte for trusler eller chikane, mulighed for at få deres adresse og andre personlige oplysninger skjult i offentlige registre.

At disse oplysninger er blevet udleveret til private virksomheder er derfor en alvorlig overtrædelse af privatlivets fred og kan have potentielt farlige konsekvenser for de berørte borgere. UFST har nu iværksat en undersøgelse for at fastslå de præcise omstændigheder omkring fejlen og for at sikre, at lignende hændelser ikke sker i fremtiden. Undersøgelsen omfatter en gennemgang af alle sikkerhedsprocedurer og adgangskontroller i DMR, samt en vurdering af lognings- og overvågningssystemer.

Derudover undersøges det, hvordan de berørte borgere vil blive informeret og kompenseret for den potentielle skade, de har lidt som følge af datalækket. Det er afgørende, at der bliver taget fuldt ansvar for denne fejl, og at der bliver implementeret robuste sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte borgernes personlige oplysninger. Sagen understreger behovet for en markant styrkelse af it-sikkerheden i statens systemer.

Kritikere påpeger, at den lange periode, fejlen har eksisteret, indikerer en manglende prioritering af sikkerhed og en utilstrækkelig kontrol med adgangen til følsomme data. Der er også spørgsmål om, hvorfor logningssystemerne ikke har registreret den uautoriserede adgang til oplysningerne, eller hvorfor disse logninger ikke er blevet gennemgået regelmæssigt. Det er essentielt, at staten investerer i moderne sikkerhedsteknologier og uddanner sine medarbejdere i it-sikkerhed.

Derudover er det vigtigt at etablere en uafhængig tilsynsinstans, der kan kontrollere statens it-systemer og sikre, at de overholder gældende sikkerhedsstandarder. Denne sag bør tjene som en wake-up call for alle offentlige myndigheder og understrege vigtigheden af at beskytte borgernes personlige oplysninger mod misbrug. Udover den konkrete fejl i Motorregistret, rejser sagen også bredere spørgsmål om datasikkerhed i forbindelse med udlicitering af offentlige opgaver til private virksomheder.

Det er afgørende, at der er klare aftaler om datasikkerhed og ansvarlighed, når offentlige opgaver udliciteres, og at disse aftaler bliver overholdt





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Motorregister DMR Sikkerhedsbrist Datalæk Navne- Og Adressebeskyttelse UFST IT-Sikkerhed Personlige Oplysninger

United States Latest News, United States Headlines

