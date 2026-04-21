Alvorlig monteringsfejl sender solcellepaneler mod jorden på Frederiksberg

Tre solcellepaneler rev sig løs fra en høj ejendom på Frederiksberg og ramte en bil. Undersøgelser peger på fejl ved monteringen af det nyetablerede anlæg.

En alvorlig hændelse fandt sted på Frederiksberg anden påskedag, da tre store solcellepaneler løsrev sig fra taget på en otte etager høj beboelsesejendom. Det dramatiske uheld resulterede i, at panelerne faldt mod jorden med et højt brag, hvor de efterfølgende ramte en parkeret bil, der holdt i umiddelbar nærhed af bygningen.

Heldigvis var der på selve tidspunktet for hændelsen ingen mennesker i den direkte farezone, men episoden har nu rejst en omfattende debat om sikkerheden og kvaliteten ved installationer af vedvarende energianlæg på højhusbyggeri. Boligforeningen, som administrerer ejendommen, har installeret solceller på både tagfladerne og gavlene af deres otte etager høje blokke som led i en grøn omstilling. Det pågældende anlæg er af nyere dato, hvilket gør hændelsen ekstra bekymrende for både beboere og bygherrer. Den umiddelbare forklaring, der er kommet frem efter en indledende undersøgelse af uheldet, peger entydigt på monteringsfejl. Det lader til, at fastgørelsessystemerne ikke har været tilstrækkeligt dimensionerede eller korrekt monteret til at modstå de vindpåvirkninger, som en bygning af denne højde bliver udsat for. Sagen har vakt opsigt i ingeniørmiljøet, da den rejser spørgsmål om, hvorvidt der bliver ført tilstrækkeligt tilsyn med de mange solcelleanlæg, der i disse år bliver sat op på danske tage. Eksperter påpeger, at når man monterer tunge tekniske komponenter i stor højde, er det afgørende, at alle konstruktionsmæssige krav overholdes til punkt og prikke. Uheldet på Frederiksberg tjener som en alvorlig påmindelse om, at hurtig grøn omstilling aldrig må ske på bekostning af den grundlæggende sikkerhed for beboere og forbipasserende. Boligforeningen har nu iværksat en gennemgang af samtlige anlæg i foreningens regi for at sikre, at der ikke er risiko for yderligere nedstyrtninger. Det forventes, at sagen vil føre til skærpede retningslinjer for monteringsarbejde i højden i fremtiden, så lignende farlige situationer kan undgås i et boligområde, hvor der dagligt færdes mange mennesker mellem blokkene, legepladserne og parkeringsarealerne





