Alvorlig kritik af dyrevelfærdskontrol i danske grisefarme

Rigsrevisionen afslører alvorlige mangler i kontrollen med dyrevelfærden i danske grisefarme. Myndighederne straffer ikke effektivt alvorlige dyrevelfærdsproblemer, og flere partier og organisationer kræver nu handling.

Kontrol len med dyrevelfærd i danske grisefarme er alvorligt utilstrækkelig, og myndighederne formår ikke effektivt at opdage og straffe alvorlige problemer i staldene. Rigsrevisionen , der uafhængigt af Folketinget vurderer statens brug af skatteborgernes penge, har afdækket omfattende mangler.

Britta Riis, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, kalder situationen en skandale og en hån mod både dyrene og demokratiet, idet hun påpeger, at flere ministre har været vidende om forholdene uden at handle, og i stedet prioriteret industriens interesser over dyrevelfærden. Danmarks Naturfredningsforening er rystede og kræver en markant skærpelse af kontrollen. Greenpeace går skridtet videre og foreslår en lukning af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, med henblik på at adskille ansvaret for støtte og kontrol.

De argumenterer for, at den nuværende struktur er designet til at fejle, da det samme ministerium både skal fremme landbruget, uddele støtte og samtidig kontrollere, om lovgivningen overholdes. Christian Fromberg, politisk kampagneleder for Greenpeace, understreger, at denne konstruktion er problematisk og kræver en opdeling af ansvaret på tværs af flere ministerier. Under den seneste valgkamp fremsatte Franciska Rosenkilde og Alternativet et ultimatum med deres svinepagt, der havde til formål at forbedre grisenes velfærd.

Professor i forvaltningsret Frederik Waage fra Syddansk Universitet mener ikke, at en opdeling af ansvarsområderne er absolut nødvendig, men afviser ikke, at det kunne have en positiv effekt. Han påpeger, at Rigsrevisionens rapport afslører kroniske problemer i den eksisterende kontrol. Waage vurderer, at en opdeling potentielt kan forbedre dyrevelfærden og måske endda få en ny regering til at overveje at flytte området til et andet ministerium.

Han tilføjer dog, at det ikke er et fundamentalt statsretligt problem, og at mange andre europæiske lande fungerer med lignende strukturer. Det er dog værd at bemærke, at Justitsministeriet tidligere havde ansvaret for området, indtil ressortansvaret blev flyttet til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2011. Waage forklarer, at denne flytning skete for at skabe et stort ministerium med naturlige synergier, men at den oprindelige opdeling havde en grund: at adskille lovgivning, der fremmer fødevareproduktionen, fra dyrevelfærden.

Greenpeace argumenterer for en tilbagevenden til en model, hvor dyrevelfærden hører under Justitsministeriet. Franciska Rosenkilde fra Alternativet er åben for at undersøge muligheden for at flytte kontrolområdet tilbage under Justitsministeriet. Hun påpeger, at det handler om loven og overholdelsen af lovgivningen, og at dyrevelfærdsloven derfor kunne ligge i Justitsministeriet ligesom anden lovgivning på området. Rosenkilde understreger samtidig, at den nuværende mangel på kontrol med dyrene i det danske landbrug er fuldstændig uacceptabel.

DR Nyheder har forelagt kritikken til både Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Ministeriet for Grøn Trepart, men begge ministerier afventer regeringsforhandlingerne og har derfor ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt. Fungerende fødevareminister Jacob Jensen (V) beskriver episoderne i Rigsrevisionens rapport som dybt alvorlige og helt utilstedelige og fastslår, at det er uacceptabelt, når myndighederne ikke reagerer på dyrplageri





Dyrevelfærd Grisefarme Rigsrevisionen Kontrol Ministeriet For Fødevarer Landbrug Og Fiskeri Greenpeace Danmarks Naturfredningsforening Alternativet

