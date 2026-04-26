Alvorlig fejl: 73.000 danskeres oplysninger delt via e-Boks – Vejarbejde skaber trafikkaos på E45

Over 73.000 danskere er potentielt udsat for identitetstyveri efter en fejl i e-Boks har ført til deling af personlige oplysninger. Samtidig vil omfattende vejarbejde på E45 mellem Aarhus V og Tilst medføre spærringer og forsinkelser i trafikken i en længere periode.

Bekymring spreder sig blandt over 73.000 danskere, da det er blevet konstateret, at personlige oplysninger er blevet delt ved en fejl via e-Boks. Denne alvorlige sikkerhedsbrist kræver øjeblikkelig opmærksomhed og handling fra de berørte borgere.

Det præcise omfang af datalækket og hvilke typer oplysninger der er blevet kompromitteret, er endnu ikke fuldt afdækket, men Vejdirektoratet opfordrer alle berørte til at være ekstra opmærksomme på potentielle phishing-forsøg og andre former for identitetstyveri. Samtidig er der omfattende vejarbejde i gang på E45 mellem Aarhus V og Tilst, som vil påvirke trafikken i en længere periode. Vejdirektoratet er i gang med at lægge det sidste lag asfalt, det såkaldte slidlag, og efterfølgende vil der blive udført stribning.

Dette er et afgørende skridt i udvidelsen af motorvejen, der sigter mod at etablere tre spor i hver retning, hvilket forventes at forbedre trafikflowet betydeligt. Arbejdet vil dog medføre spærringer af til- og frakørsler samt rastepladser, og trafikken vil blive ledt skiftevis over i modsatte side med reduceret hastighed på 80 kilometer i timen.

Det første fase af arbejdet fokuserer på den sydgående retning mellem Tilst og Aarhus Vest, og det vil strække sig fra søndag aften den 26. april til mandag morgen den 18. maj 2026. I denne periode vil tilkørsel 47 Tilst i sydgående retning være spærret, og trafikken vil blive omdirigeret via tilkørsel 46 Hinnerup. Derudover vil rampen fra Herningmotorvejen fra Brabrand mod E45 i nordgående retning ved Motorvejskryds Aarhus V også være spærret.

Trafikanter, der kommer fra Herningmotorvejen, vil blive ledt rundt i sløjfer ved Motorvejskryds Aarhus V for at finde alternative ruter. Efter afslutningen af arbejdet i sydgående retning, vil fokus skifte til den nordgående retning fra mandag morgen den 18. maj til mandag morgen den 8. juni 2026. Her vil frakørsel 47 Tilst i nordgående retning blive spærret, igen med omdirigering via tilkørsel 46 Hinnerup.

Rampen fra Herningmotorvejen fra Brabrand mod E45 i nordgående retning ved Motorvejskryds Aarhus V vil fortsat være spærret i denne periode, og trafikken vil fortsat blive ledt rundt i sløjfer. Vejdirektoratet understreger vigtigheden af at følge de opdaterede trafikmeldinger og planlægge rejsen i god tid for at undgå unødige forsinkelser. Når slidlagsarbejdet er fuldført på strækningen mellem Aarhus V og Tilst, planlægger Vejdirektoratet at fortsætte med lignende arbejde mellem Tilst og Aarhus Nord.

Dette vil omfatte yderligere asfaltlægning og stribning for at sikre en ensartet og sikker vejoverflade på hele strækningen. Datoerne for dette arbejde vil blive offentliggjort senere, men Vejdirektoratet forsikrer, at de vil informere trafikanterne i god tid. Udover de praktiske udfordringer, som vejarbejdet medfører, er det vigtigt at huske på den alvorlige situation omkring datalækket via e-Boks. De berørte borgere bør være ekstra forsigtige med at dele personlige oplysninger online og være opmærksomme på mistænkelige e-mails eller beskeder.

Vejdirektoratet anbefaler, at man kontakter e-Boks' kundeservice for at få yderligere information og vejledning om, hvordan man beskytter sine oplysninger. Denne kombination af vejarbejde og datalækage understreger vigtigheden af både fysisk og digital sikkerhed i vores moderne samfund. Det er afgørende, at myndighederne tager disse udfordringer alvorligt og implementerer effektive foranstaltninger for at beskytte borgernes interesser





