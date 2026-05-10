Altid-partiets landsmøde i Vejle: Voldsepisode med maskeret mistænkt

En tillidsvalgt mand fra Alternativet har været udsat for et voldeligt overfald under partiets landsmøde, som afholdes i kulturcentret Spinderihallerne i Vejle i weekenden. Episoden, som skete omkring klokken 13.44 søndag, er meldt til politiet, som leder efter gerningsmanden. Politiet har videomateriale af gerningsmanden, men ikke af selve overfaldet. Der var mange vidner til overfaldet, og de har afgivet forklaring.

Politiet bekræfter signalementet af den mistænkte: en mand, der beskrives som ikke-etnisk dansk af udseende, 25 til 30 år, 170 til 175 centimeter høj, almindelig af kropsbygning og med brun hudfarve. Gerningsmanden var iført mørke sko med hvid sål, mørke bukser fra Hummel med logo ned ad siden, en orange trøje med hætten oppe, en hvid kasket og mundbind. Politiet har efter voldsepisoden været til stede i området omkring landsmødet med en tryghedsskabende indsats





