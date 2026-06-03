Fra i dag kan alle danskere over 13 år bruge deres mobil som et gyldigt ID-kort. Digitaliseringsstyrelsen lancerede den nye app AltID, der gør det muligt at dele alder og identitet digitalt og fysisk. Appen er designet til at give brugerne fuld kontrol over deres personlige oplysninger og supplerer MitID, som anvendes til login og underskrifter. Samtidig fremhæver regeringens nye grundlag vigtigheden af geografisk balance, og der er historier om svindel i Vestjylland, en håndboldnederlag og vandalisme på et batteritog.

Fra og med i dag kan alle danskere over 13 år, der har et CPR-nummer, bruge deres mobiltelefon som et officielt legitimationskort. Det sker, fordi Digitaliseringsstyrelsen lancerer en ny app kaldet AltID, som er Danmarks første officielle app til identifikation og dokumentation af beviser.

Med AltID kan brugeren direkte fra telefonen bekræfte sin alder og identitet både i fysiske situationer og på nettet. Appen erstatter dog ikke MitID, som anvendes til logind og elektronisk underskrift. Ifølge vicedirektør Adam Lebech i Digitaliseringsstyrelsen giver AltID brugerne øget kontrol over, hvilke personlige oplysninger de vælger at dele. - Appen er designet sådan, at brugerne selv bestemmer, hvilke informationer de udlever, siger han.

Den nye identifikationsmulighed er en del af den større digitaliseringsindsats i den offentlige sektor og har til formål at gøre det nemmere og sikrere at dokumentere sin identitet uden at bære fysiske dokumenter. AltID fungerer ved at oprette en sikker digital legitimationsopsætning på brugerens mobil, som Herefter kan anvendes til at verificere alder og identitet over for virksomheder, myndigheder og andre tjenester.

For at sikre høj sikkerhed og beskyttelse af personlige data er appen baseret på samme teknologi som MitID, og den kræver, at brugerne logger på med en bioc-metode som fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse for at få adgang til oplysningerne. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen vil det være muligt at bruge AltID til alt fra at købe alkohol i supermarkedet til at dokumentere sin identitet over for politiet eller i forbindelse med rejser.

På den måde tilføjes en ny og fleksibel løsning til det eksisterende digitale identitetsøkosystem, hvor MitID fortsat vil være nødvendig for adgang til offentlige og private digitale tjenester. Samtidig med lanceringen af AltID har regeringen præsenteret et nyt regeringsgrundlag, der indeholder et særligt kapitel om at styrke den geografiske balance i Danmark. SF's politiske talsmand Signe Munk, der kommer fra Midt- og Vestjylland, udtrykker tilfredshed med, at der lægges vægt på at sikre gode livsmuligheder i provinsen.

Hun understreger, at der skal være fokus på udviklingen af både landsbyer og lokalsamfund uden for de større byer, hvilket er af stor betydning for at imødegå centraliseringstendenser. I andre nyheder: Et tilfælde af svindel imidt- og Vestjylland har fået opmærksomhed, efter en mand har bedt ukendte personer om at hjælpe med at finde vej til Billund lufthav, hvorefter han har misbrugt deres tillid.

Ifølge fortæller Lars Nygård Pedersen, der blev anket om hjælp, drejede det sig om en ny elbil, og handlingen var indbegrebet af uskyldig godvillighed. Det vise dog senere, at manden i elbilen har lignende historier med flere personer i regionen. Desuden har håndboldklubben Ikast Håndbold oplevet en bitter smæk i pokalturneringen, da holdet tabte den afgørende bronzekamp mod Nykøbing Falster. Stine Skogrand fra Ikast udtrykker stor skuffelse over nederlaget.

- Vi følte, at vi var på vej i anden halvleg, men vi formåede ikke at bryde deres defensiv, siger hun, selvom holdet førte 14-13 ved pausen. Desværre blev det til en bitter erfaring at skulle nøjes med bronze. Endelig er der opmærksomhed om et tilfælde af vandalisme, hvor nogen har overmalet et af Midtjyske Jernbaners nye batteritog med graffiti. Inden for få måneder har toget fået en kosmetisk behandling, som nu har fået en uventet og uopfordret japansk装饰





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