Alt hvad du behøver at vide om Børsen Uddannelse og din professionelle udvikling

Få det fulde overblik over de praktiske rammer, det faglige indhold og de unikke netværksmuligheder, der kendetegner Børsen Uddannelses forløb for ledere og bestyrelsesmedlemmer.

At vælge den rette efteruddannelse er en investering i både din karriere og din personlige ledelsesstil. Hos Børsen Uddannelse har vi designet vores forløb med henblik på at give dig de mest optimale rammer for læring og netværksdannelse. Forberedelsen til hvert modul er estimeret til at ligge på et sted mellem 1 og 3 timer, og det består udelukkende af læsestof.

Det betyder, at du ikke skal bekymre dig om tidskrævende skriftlige opgaver under selve forløbet, da vi prioriterer din tid til aktiv deltagelse og sparring i undervisningslokalet. Når du har gennemført uddannelsen, modtager du et officielt diplom, forudsat at du har deltaget i minimum 75% af undervisningen. Selvom uddannelsen ikke er ECTS-berettiget, får du et klart bevis på din indsats, hvor antallet af lektioner fremgår tydeligt. Vi ved, at en travl hverdag kan byde på uforudsete hændelser. Derfor er vores politik omkring fravær fleksibel. Hvis du bliver forhindret i at møde op, tilbyder vi som udgangspunkt, at du kan deltage online på det pågældende modul. Du deltager her i selve undervisningen, selvom gruppearbejdet naturligvis er forbeholdt de fysisk fremmødte. Vi tillader desuden 2 dages fravær, uden at det påvirker din gennemførelse. Er der ledige pladser på et kommende hold, arbejder vi desuden på at finde en løsning for dig, så du kan indhente det tabte pensum. Fleksibilitet er nøgleordet, når det kommer til administrationen af din plads. Hvis du bliver forhindret i at deltage, kan du omkostningsfrit overdrage din plads til en kollega eller en forretningsforbindelse. Vi beder blot om besked senest en uge før opstart, så vi kan nå at onboarde den nye deltager korrekt. For vores kursister tilbyder vi fordelagtige aftaler vedrørende overnatning i både København og Odense, hvor vi samarbejder med henholdsvis Scandic og Comwell. Desuden er fuld forplejning altid inkluderet i prisen, og vi tager naturligvis hånd om eventuelle kosthensyn, hvis du blot giver os besked i god tid via uddannelse@borsen.dk. Når du tilmelder dig, har du også mulighed for at notere specifikke krav til din faktura, såsom rekvisitionsnumre, hvilket sikrer en smidig administrativ proces. Vi sender fakturaen til dig senest 1-2 hverdage efter din tilmelding. Er du advokat, er vores forløb desuden godkendt som efteruddannelse svarende til 70 timer i samarbejde med Advokatnævnet, hvilket pt. gælder vores CBS-forløb. Det faglige indhold på Børsen Uddannelse er løbende i fokus, da vi ønsker at præsentere de mest aktuelle trends inden for erhvervslivet. I takt med at adfærdsvidenskaben vinder større indpas på ledelsesgangene, er vores metoder gearet til at reducere kompleksitet og optimere resultater. Undervisere som Alexandra Krautwald og Mikkel Severin lægger stor vægt på emner som emotionel intelligens, hvilket World Economic Forum fremhæver som en af de absolut vigtigste kompetencer i fremtidens ledelse. Samtidig møder du erfarne erhvervsfolk fra både SMV-segmentet og C25-virksomheder. Dette netværk er måske en af de mest værdifulde ressourcer, du tager med dig hjem. Uanset om du er ny leder, der står midt i en transition fra medarbejder til personaleansvarlig, eller du er en erfaren leder, der ønsker at bygge videre på din eksisterende viden, så bliver du klædt på med konkrete værktøjer. Vores undervisere, som eksempelvis Maja Bjerrehuus, har mere end 10 års erfaring med at guide kursister igennem netop disse udfordringer, så du kan vende tilbage til din arbejdsplads med fornyet energi og konkrete strategier til at styrke din organisation





