Almeida melder afbud til Giroen – giver Vingegaard en gave

João Almeida har meldt afbud til Giro d’Italia på grund af sygdom, hvilket svækker konkurrencen mod Jonas Vingegaard og giver danskeren bedre muligheder for at vinde løbet. Cykeleksperter vurderer, at Vingegaard nu kan vinde uden at presse sig maksimalt.

Det var udset til at være dén duel i Giroen, man skulle holde øje med. Men kampen bliver ikke til noget, da João Almeida mandag formiddag har meldt afbud til den italienske Grand Tour, da han fortsat ikke er kommet sig over den sygdom, der har påvirket ham de seneste måneder.

Afbuddet ærgrer TV 2 Sports cykelekspert Emil Mielke Vinjebo. - Det er ærgerligt for cykelløbet og ærgerligt for duellen, som vi havde håbet på at se mellem Vingegaard og Almeida. De duellerede også i Vueltaen sidste år, og der var det fedt cykelløb. Han var den største udfordrer, og det var mellem de to, hvor der kunne have været lagt op til en reel duel.

Det var kun Almeida, der kunne byde Vingegaard op til dans, siger Vinjebo. Eksperten tror ikke, at afbuddet gør den helt store forskel for Vingegaard og Vismas plan. - Jeg tænker, at de stadig har udvalgt nogle dage, hvor der skal tid i banken, og hvor forskellen skal laves. De dage er de samme.

Der er en mand mindre til at byde ham op til dans, og det gør, at han nok bliver en smule mindre presset i bjergene, mens sejrene måske bliver mere suveræne. João Almeida blev nummer to i Vuelta a España sidste år, hvor han sluttede 1 minut og 16 sekunder efter Jonas Vingegaard. Også Mikel Landa fra Soudal - Quick-Step har meldt afbud til løbet, mens Ricard Carapaz også er tvivlsom.

Ekspertkollega Lars Bak siger ligeledes, at det er skidt for løbet, at Almeida ikke er til start. Men understreger dog også, at med den sæson, portugiseren har haft, skulle han virkelig steppe op for at være en reel trussel mod Vingegaard. - Men det var på papiret Almeida – efter den sæson, han havde sidste år – der var den største trussel til Vingegaard, siger Bak.

- Vingegaard kan måske gå efter at vinde Giroen uden at krænge noget ud af sig. Det kan være, at kabalen går op med, at han kan vinde Giroen uden at smadre sig fuldstændigt og på den måde bruge det som opbygning til Touren. - Det er vildt at sige, og han skal også være sindssygt koncentreret hver dag, og der er ikke noget, der er afgjort på forhånd.

Men på papiret og med den historik, Vingegaard har i Grand Tours, er det svært at se, hvad der skal ske, før han ikke vinder Giroen, hvis han ikke rammes af uheld og sygdom. Det må jeg bare være realistisk at sige. Emil Axelgaard er cykelekspert for TV 2 Sport, og han er ikke i tvivl om betydningen af Almeidas afbud. - Det er en gigantisk bet for UAE.

Der synes ikke at være en ende på deres uendelige stime af uheld i år, og det er en alvorlig streg i regningen. Nu tyder det på, at de skal gå til et af de allerstørste uden en reel vinderkandidat. - For Vingegaard er det selvsagt en gave. Drømmen er, at han kan køre Giroen på halvt blus og faktisk næsten bruge det som kvalitetstræning frem mod Touren.

Det kunne Pogacar i 2024, hvor modstanden i Giroen var nærmest ikke-eksisterende. Hvem er den største konkurrent nu? Lars Bak understreger, at Vingegaard kan have dårlige dage. Det er bare sjældent, at det sker.

Vinjebo peger nu på 22-årige Giulio Pellizzari som den største udfordrer, da han kommer lige fra en samlet sejr i Tour of the Alps. - Der er nok en bredere favoritgruppe, mens Almeida var lidt der i mellem den brede favoritgruppe og Vingegaard. Lars Bak peger også på Adam Yates, som må formodes at være den nye kaptajn på UAE-holdet. - Nu er der Pelizzari – og så Yates, der kunne blive deres kaptajn nu.

Yates er en god cykelrytter, men jeg ser ham ikke som nogen trussel til Vingegaard. Det gør jeg heller ikke med Pelizzari, selvom han steppede op og vandt Tour of the Alps. Jeg vil stadig sige, at Vingegaard er et stort niveau over dem. Giro d’Italia køres fra 8. til 31. maj





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Velliv giver kunderne rabat på pensionsomkostningerPensionskunder hos Velliv får en reduktion i omkostningerne på deres pensionsordninger gennem VellivKroner, hvilket potentielt kan føre til en betydelig højere pensionsopsparing over tid. Selskabet ønsker at give overskud tilbage til kunderne.

Read more »

Her er fire danske byparker, du bør besøge – og én, der 'slet ikke giver mening'Moderne byparker kan være en gave til byerne, men indimellem rammer de ikke plet, mener tv-vært Ane Cortzen.

Read more »

Politiansat straffet med bøde: Glemte pistol på restaurantPolitiklagemyndigheden, der efterforsker sager mod politiansatte, giver i årsberetning indblik i nylige sager.

Read more »

Uafgjort i topkampen: FCM bevarer førstepladsen i SuperligaenAGF og FC Midtjylland spillede 0-0 i en intens Superligakamp, hvilket giver FCM et fordelagtigt udgangspunkt i mesterskabskampen. AGF pressede på for en sejr, men FCM forsvarede deres førerposition.

Read more »

Forårssolen tager fat i Danmark: Varme dage og solrigt vejr forventes i den kommende ugeForåret er i fuld gang i Danmark, og meteorologerne forventer en uge med stabile vejrforhold og stigende temperaturer. Dagene bliver længere, og solen får lov at dominere, hvilket giver perfekte betingelser for udendørs aktiviteter. Den 1. maj ser ud til at blive en særligt lun dag med temperaturer op til 20 grader, men det er vigtigt at huske solbeskyttelse. Ugen slutter med usikkerhed om vejret, så det er nu, man skal udnytte de solrige dage.

Read more »

Bamses Instrumenter på Auktion: Et Stykke Dansk Musikhistorie til SalgEn unik samling af Flemming Bamse Jørgensens musikinstrumenter, herunder hans ikoniske basguitarer, udbydes til salg på auktion hos Bruun Rasmussen. Samlingen giver fans og samlere mulighed for at erhverve sig et stykke dansk musikhistorie.

Read more »