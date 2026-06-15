Allingevej Kender Danger: Lokale beboere krever trafiksikkerhed

Beboere i Nisset klager over farlige trafikale forhold på Allingevej og kræver konkrete løsninger fra Silkeborg Kommune

Allingevej i den lille landsby Nisset udgør i dag en daglig trussel for de lokale beboere. De fleste trafikanter - især lastbiler der bruger ruten for at undgå de større motorveje - kommer i høje hastigheder ind i det skarpe sving.

Avancerede køretøjer, som sigtede mod at nå over tid, dasher fremme og mellem den smalle, næsten halvtærkt grænse linjer, hvilket giver meget plads til tab og skade på den omkringliggende forplantning. Over hele vejen ses hække, tagrender og tage have er blevet slæbt, og mange såled mellem kørebanen, som en resultat af den ulevende trafikanter som ofte er i ulovligt forbud mod tung trafik. Nisset ejes af flere familieejede huse som er fredet og er i einer sæn-kreds.

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