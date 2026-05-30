Allikeunger døde af mår

En mår har biddet tre allike unger ihjel i en forladt uglekasse. Overvågningskameraet har dokumenteret hele episoden.

En allike er flyttet ind i en forladt uglekasse og har fået tre unger. Et overvågningskamera har dokumenteret, hvordan en mår har biddet tre allike unger ihjel, mens den voksne allike sad udenfor.

Naturmennesket Leif Sundby Pedersen fra Videbæk har 40 overvågningskameraer, der filmer omkring hans hus og have, samt flere kameraer hos private, der gerne vil vide, hvad der sker i deres fuglekasser. Leif Sundby Pedersen er meget nysgerrig og kan ikke leve med, at der sker noget omkring ham, han ikke kan se. Han har følgende tre allike unger komme til verden og se, hvordan de hyggede sig, lige indtil et rovdyr kom forbi.

Midt i morgenmaden kunne han se, hvor rå naturen er. En mår bider tre allike unger ihjel, en efter en, mens kameraet kører. Leif Sundby Pedersen er stadig tilbage med mange spørgsmål, herunder, hvordan måren ikke henter den sidste unge og hvad der sker udenfor kassen. Han synes, det er voldsomt at dokumentere rovdyrets adfærd, men han er også lidt stolt over at kunne dokumentere naturens orden





