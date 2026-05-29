Alle praktikansøgere bør kaldes til samtale

En studerende argumenterer for, at medierne bør indkalde alle praktikansøgere til samtale, fremfor at vælge fra på baggrund af en skriftlig ansøgning. Han deler sin personlige oplevelse af at føle sig fravalgt og efterlyser mere transparente og barmhjertige processer.

Det er en følelse, mange studerende kender: at stå tilbage efter første runde af praktik ansøgning er uden en plads. Jeg var en af dem, der følte sig som et offer for processen.

Selvom jeg efterfølgende fik en praktikplads, efterlod oplevelsen en bitter smag. For mig er det afgørende, at alle ansøgere kaldes til samtale. Det var sådan, det fungerede i fordums tid, og det giver ifølge enhver i vores branche det mest brugbare resultat. Et fysisk møde giver et mere kvalificeret grundlag at vurdere de studerende på.

For os håbefulde ansøgere vil det betyde, at vi kan sige, at vi i det mindste har gjort alt, hvad vi kunne. En mulig løsning kunne være at aftale, at alle studerende først får svar onsdag. Dermed har medierne købt sig to hele dage til at afholde samtaler. Når Politiken kan tage alle til samtale, er det vel også muligt for andre medier.

Samtidig bør der være tid til, at en samtale varer mere end ti minutter - for hvem kan lære deres kommende praktikant at kende på så kort tid? Når nogle uundgåeligt bliver valgt fra, er det mindste, man kan gøre, at give et skriftligt afslag. Det er dårlig stil, at man ikke kontakter alle og giver en form for afklaring. Et svar, vi studerende kan forholde os til.

Uanset hvor langt man er i processen. Vi er trods alt mennesker - og kommende arbejdstagere i den branche, som praktikstederne på mange måder er vores første møde med. Jeg har svært ved at acceptere, at jeg ikke skulle passe ind på et givent medie, alene ud fra en A4-sides ansøgning. De fleste medier søger formentlig en bestemt type, en profil, der passer ind i formatet, eller som har skilt sig tilstrækkeligt ud.

Omvendt bekymrer jeg mig for, at hvis man skiller sig for meget ud, passer man heller ikke ind. Selvom nogle påstår, at medierne ikke selv ved, hvad de søger, er det ubehageligt at blive valgt fra på baggrund af kriterier, man ikke kender. Det slår skår i selvopfattelsen, når man er uvidende om kriterierne, uvis om bevæggrundene, og når man føler sig vejet og fundet for let. For en stund tog jeg nederlaget personligt.

Jeg så det som et fravalg af mig selv som menneske. Tvivlstanker hvirvlede rundt, da drømmepladsen ikke ville have mig. Det er, når man er allermest uvidende og sårbar, men blot ønsker at yde sit bedste, at det føles særligt ubarmhjertigt. Man har brugt så meget tid og kræfter, men alligevel oplever, at nogle ikke engang vil høre, hvad man har at sige - og at ingen har læst ens pdf.

Sammen med at ikke alle får en plads, er det en måde at underkende praktikkens vigtighed. Det er en altomsiggribende del af studietiden, og vi gør os så umage - men til hvilken nytte? Jeg erkender, at vi hele livet vil blive skuffede og valgt fra. Men selvom min praktikproces ikke gik som håbet, ved jeg, at jeg bliver dygtig.

Det handler ikke om formen - hvor jeg ender - men om indholdet; hvad jeg lærer. Jeg ville næppe være så skeptisk over for disse strukturer, hvis ikke jeg var blevet klemt imellem dem. En smule mere transparens fra medierne og muligheden for at vise de steder, jeg gerne vil hen, hvem jeg er, havde gjort min oplevelse betydeligt mere barmhjertig. Vi studerende fortjener en proces, der anerkender vores indsats og giver os en fair chance.

Det er på tide, at medierne tager ansvar og skaber en mere gennemsigtig og respektfuld praktikansøgningsproces. For i sidste ende handler det om at finde de bedste talenter, og dét kræver, at vi mødes som ligeværdige parter





