En journalist og to kameramænd fra TV MIDTVEST ankommer til Fur for at løse muflonmysteriet. De interviewer lokale og finder ud af, at alle på øen ved, hvem der har fragtet muflonerne til Fur. Men hemmeligheden bliver på øen og lader sig ikke så let afsløre.

Alle på Fur ved, hvem der har sat muflonerne ud på øen. Ordene kom fra min svigerfar, da jeg var vendt hjem fra syv intense dage på Fur med omtrent 30 forskellige interviews i kassen og et desperat udtryk i øjnene.

Muflonerne blev pludselig set på øen i april 2024 og er siden blevet omtalt et hav af gange i medierne, fordi de dukkede op på mystisk vis, uden at nogen kunne finde frem til hvem, hvorfor eller hvordan. Bevæbnet med mikrofoner og kameraer tog TV MIDTVEST færgen over på den lille ø i Limfjorden i håbet om at løse muflonmysteriet.

På en lille ø med 700 indbyggere måtte nogen vide noget, der kunne lede os på sporet af syndebukken, der på ulovlig vis fragtede den invasive art til Fur. Men det skulle ikke blive så let





