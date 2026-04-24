Alle børnebørn får samme konfirmationsgave: 5.000 kroner

Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen og hendes mand giver alle syv børnebørn præcis det samme beløb i konfirmationsgave for at undgå misundelse og spekulation.

Den kendte forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen og hendes mand har etableret en fast tradition i deres store, sammenbragte familie: Alle syv børnebørn modtager præcis det samme beløb som konfirmationsgave.

Denne regel er blevet holdt i ære siden det ældste barnebarn blev konfirmeret i 2014, hvor gaven lød på 5.000 kroner. Beløbet er siden da blevet fastholdt, uanset ændringer i økonomiske forhold eller inflation. Ann Lehmann Erichsen forklarer, at beslutningen om at give identiske gaver er truffet for at undgå potentielle misforståelser, jalousi eller spekulationer blandt børnebørnene.

I en familie med så mange medlemmer er det sandsynligt, at de unge hurtigt ville begynde at sammenligne, hvad hver især modtager, og det ønskes at undgå. Ved at have en klar og åben regel om gaven, skabes der en lighed og en følelse af retfærdighed. Konfirmationsfester kan variere enormt i omfang og udgifter. Nogle familier holder overdådige fester med store gavebeløb, mens andre er mere forsigtige med budgettet.

Dette kan skabe usikkerhed blandt gæsterne, som ofte spekulerer på, om deres gave er passende i forhold til de andre. Spørgsmål som 'Giver vi for meget eller for lidt?

' og 'Lever vores gave op til konfirmandens forventninger? ' er almindelige. Ann Lehmann Erichsen understreger, at det vigtigste er at give en gave af hjertet, eller i det mindste en gave, man har råd til. Hun pointerer, at det er ens egne penge, og man bør ikke lade sig påvirke af, hvad andre giver.

Hun tilføjer, at det er op til konfirmanden selv at dele information om, hvad de har modtaget i gaver, og at bedsteforældrene ikke bør blande sig i dette. Åbenhed omkring gaven er valgt i denne familie, netop fordi beløbet er ens for alle, men det er ikke et krav om, at andre skal kende til detaljerne. Forbrugerøkonomen erkender dog, at 5.000 kroner ikke har den samme købekraft i dag, som de havde i 2014.

Inflation har reduceret værdien af pengene over tid, hvilket betyder, at selvom det nominelle beløb er det samme, kan man købe mindre for det. Hun påpeger, at der ikke er inflation i selve gavebeløbet, men at den reelle værdi er faldet. Dette er en faktor, som familien er bevidst om, men de har endnu ikke truffet en beslutning om, hvorvidt de vil justere beløbet i fremtiden, når det yngste barnebarn skal konfirmeres.

Ann Lehmann Erichsen blev i marts måned informeret om sin afskedigelse fra AL Sydbank, en begivenhed der har fået opmærksomhed i medierne. Hun fortsætter dog med at dele sin ekspertise og sine tanker om økonomi og forbrug, og hendes holdning til konfirmationsgaver er et eksempel på hendes praktiske og ligefremme tilgang til økonomiske spørgsmål. Hun fremhæver vigtigheden af at finde en løsning, der fungerer for den enkelte familie, og at prioritere åbenhed og retfærdighed





Konfirmation Gave Økonomi Familie Ann Lehmann Erichsen Inflation

