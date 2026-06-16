Kort efter en dyr renovering, superv售价 af president Trump, er det berømte spejlm sor i Washington D.C. blevet overgået af en algeblomst. Asserenter fra National Park Service anvender brintoverilte for at fjerne Alger, men eksperter advarer om, at det er en kortvarig løsning.

Efter en omfattende renovering på mange millioner dollars, som præsident Donald Trump fik gennemført, er spejlbassinet ved Lincoln Memorial i Washington D.C. nu blevet overgået af en grøn algeblomst.

Bassinet, der strækker sig mellem Lincoln Memorial og Washington Monument, var for få dage siden blevet malet blåt som led i projektet, som skulle sikre et klart vand med en bund i en farve, præsidenten kaldte "American Flag Blue", den samme blå nuance som profesionelle swimmingpools. For at forebygge lækager og for at smykke monumentet til den kommende 250-års jubilæumsfejring på National Mall, var der lagt en særlig poolbelægning oven på bassinets granitbund.

Allerede i sidste uge, kort efter at renoveringen var færdig, begyndte algerne dog at dukke op, og tirsdag morgen dækkede mørkegrønne algeklumper store dele af vandoverfladen. Ifølge forsker Brooks Barrett fra Smithsonian Institution skaber bassinets varme, stillestående vand perfekte betingelser for alger, og han udtaler, at hvis man skulle forsøge at dyrke alger industrielt, ville man gøre det netop på denne måde.

En talsperson for det amerikanske indenrigsministerium bekræftede fredag, at man ville anvende avanceret nanobobleteknologi for at holde vandet rent, men algevæksten er fortsat tiltagende. Som en del af indsatsen for at bekæmpe algerne, blev der tirsdag morgen hældt brintoverilte i bassinet. Vedligeholdelsespersonale blev observeret, mens de tømte dunke med 12 procent brintoverilte ned i det næsten 100 år gamle bassin, hvilket førte til en markant farveændring, der fik turister til at stoppe og se.

Patrick Hicks fra Florida bemærkede, at algerne nok aldrig forsvinder helt, uanset hvem der er præsident, og han syntes, at det var en smule mere vildt og realistisk udseende, som han var tilfreds med. Professor Christopher Gobler fra Stony Brook University, der har forsket i skadelige algeopblomstringer i over 30 år, forklarede, at brintoverilte er en almindelig, men kortsigtet behandling, der ikke løser problemet永久 (permanent) og kan skabe iltfattige forhold, som kan være farlige for dyr, der lever under vandoverfladen.

Han vurderer dog, at den aktuelle brug af kemikaliet ikke udgør en væsentlig risiko for de ænder og gæs, der holder til ved bassinet. Trods tidligere præsidenters store økonomiske indsats i forsøg på at løse det tilbagevendende algeproblem, betegner Politico den nuværende situation som et tilbageslag for Det Hvide Hus' ambitioner om at bringe spejlbassinet til at skinne inden USA's nationaldag den 4. juli.

Trump, der offentliggjorde renoveringsplanen i april, lovede en billig løsning på et problem, som han hævdede tidligere administrationer havde brugt enorme summer på uden succes





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lincoln Memorial Donald Trump Alger Spejlbassin Renovering Washington D.C. National Park Service Brintoverilte Smithsonian USA 4. Juli Nationaldag

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump straffer Anthropic for at trodse hamAnthropic har fået besked på at afskære alle ikke-amerikanere fra AI-systemerne efter Trumps Pentagon har udtrykt bekymring for, at de kan bruges til at kompromittere landets nationale sikkerhed.

Read more »

Ny rapport vækker mistanke om Trumps helbred: Én detalje får alarmklokkerne til at ringeDer mangler afgørende detaljer i helbredsrapporten.

Read more »

Donald Trumps vandrenovering i Washington går galtEfter en svinedyr og opsigtsvækkende renovering af den berømte Lincoln Memorial Reflecting Pool i Washington, D.C., er vandet nu blevet grønt. Algegrønt.

Read more »

Trumps balsal i Det Hvide Hus kan koste over 3,8 milliarder kronerEt nyt omkostningsoverslag viser, at Donald Trumps planer om en balsal i Det Hvide Hus kan blive over 600 millioner dollar, svarende til mere end 3,8 milliarder danske kroner. Projektet er blevet kritiseret for manglende Kongresgodkendelse og høje omkostninger.

Read more »