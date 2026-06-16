Alex Vanopslagh's priorities, FC Midtjylland's signings, 'Scandinavian Star' survivors' appeal, landbrugsdebat, and theft in Skive

The news text discusses various topics, including an interview with Liberal Alliances partileder Alex Vanopslagh, FC Midtjylland's signings of Stanley Iheanacho, the survivors' appeal of the 'Scandinavian Star' case, the ongoing landbrugsdebat, and a theft incident in Skive.

Interviewet varer 58 sekunder, men Alex Vanopslagh , Liberal Alliance s partileder, vælger at føre en af de små, hvide poser op under overlæben for rullende kamera.

FC Midtjylland forventes at sælge flere profiler fra sin offensiv denne sommer, og klubben har hentet en mulig afløser, Stanley Iheanacho. Den 25-årige stregspiller har underskrevet en to-årig aftale. Alle 47 overlevende og pårørende i en sag om dødsbranden på færgen 'Scandinavian Star' anker byrettens frifindelse af Søfartsstyrelsen. Der er en voldsom debat om landbruget, og Ib Lauritsen, borgmester og landmand i Ikast-Brande Kommune, søger juridisk hjælp.

En mand blev fanget i forbindelse med en butikstyvling i Skive, og en kvinde manglede et par sko, men havde ikke råd. Årsagen til ulykkerne i DFU er fundet at være menneskelige fejl





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Liberal Alliance Alex Vanopslagh FC Midtjylland Stanley Iheanacho Scandinavian Star Survivors' Appeal Landbrugsdebat Theft In Skive

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