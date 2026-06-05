Alex Vanopslagh's Disappointment and Pressure on Blue Bloc Leaders

Alex Vanopslagh, the leader of Liberal Alliance, expresses his disappointment and puts pressure on himself and other blue bloc leaders. He discusses the possibility of forming a blue bloc government with Troels Lund Poulsen (V) as the prime minister and the subsequent formation of a government by Mette Frederiksen with Socialdemokratiet, SF, Moderaterne, and Radikale Venstre.

Alex Vanopslagh lægger ikke skjul på sin skuffelse – særligt over én blokkollega. Og så lægger han nu et massivt pres på sig selv og de andre blå partiledere.

I en kort periode under regeringsforhandlingerne øjnede blå blok muligheden for at danne en borgerlig regering med Troels Lund Poulsen (V) som statsminister. Troels Lund måtte efter to uger kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger, og onsdag i denne uge præsenterede Mette Frederiksen sin nye regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.

I B.T.s debatpodcast, Borgerlig Tabloid, ser Alex Vanopslagh (LA) tilbage på et skuffende forløb, der ifølge ham selv kunne have endt helt anderledes: "Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hvis DF ikke havde haft de ultimative krav, så havde vi haft en borgerlig regering nu – en V-LA-K-M-regering, altså med Moderaterne," lyder det kontant fra Liberal Alliances formand i podcasten. Her fortæller han, at han både er skuffet over Morten Messerschmidt (DF), der nægtede at gøre Lars Løkke Rasmussen (M) til minister, og Lars Løkke, der ikke ville tage imod Messerschmidts håndsrækning.

Alex Vanopslagh (LA) lægger ikke skjul på sin skuffelse over Morten Messerschmidt (DF). Messerschmidt har flere gange forsvaret sine ultimative krav vedrørende Lars Løkke Rasmussen (M). Også i et tidligere afsnit af Borgerlig Tabloid, som du kan høre nederst i artiklen. Foto; Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix En håndsrækning, der gik ud på, at Dansk Folkeparti og Moderaterne begge skulle afstå fra at deltage i regeringen og i stedet være støttepartier til en VLAK-regering.

Fordi det politiske forståelsespapir, vi havde, var tilrettelagt efter de ting, der var vigtigst for Moderaterne. Og han (Lars Løkke, red. ) har jo påstået, at det handler om noget og ikke om nogen. Så det var jeg ganske skuffet over.

I Borgerlig Tabloid lyder det fra vært, Joachim B. Olsen, at næste valg bliver enormt afgørende for blå blok, hvorefter han spørger: Alex Vanopslagh (LA) lægger nu et massivt pres på sig selv og sine borgerlige kolleger. Søren Lorenzen/Berlingske Vanopslagh fælder dom: Det er klovnet! Regeringsgrundlaget er landet, og ministerholdet er sat.

I dagens afsnit debriefer vi begge dele med Alex Vanopslagh (LA) - og så spørger vi, hvordan han ser sin egen, LA's og blå bloks rolle i denne valgperiode. Vært: Joachim B. Olsen, debatredaktør på B.T.

Gæst: Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance Journalist: Maria Asmine Dam Producer: Teis Zacho og Maria Asmine Dam Er du tvivl om, hvad du skal mene om aktuelle emner, så tilmeld dig nyhedsbrevet Borgerlig Tabloid fra Joachim B. Olsen - så får du borgerlig argumenter direkte i din indbakke: https://www.bt.dk/debat/borgerlig-tabloid-faa-borgerlig-debat-direkte-i-din-indbakke Der kan være sponsoreret indhold og reklame i podcasten. Morten Messerschmidt (DF) vil vælte en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen (M) indgår.

Det slår han fast i dagens afsnit af Borgerlig Tabloid. Men tror Messerschmidt virkelig, at en rød regering med Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen vil føre en strammere udlændingepolitik – end en blå regering med Moderaterne, hvor Dansk Folkeparti, som parlamentarisk grundlag, kan holde Løkke i ørerne? Hør hans svar i dagens afsnit af Borgerlig Tabloid! Vært: Joachim B. Olsen, debatredaktør på B.T.

Gæst: Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti Journalist: Emilie Maja Jeppesen Producer: Tristan Wieleman og Emilie Maja Jeppesen Er du tvivl om, hvad du skal mene om aktuelle emner, så tilmeld dig nyhedsbrevet Borgerlig Tabloid fra Joachim B. Olsen - så får du borgerlig argumenter direkte i din indbakke: https://www.bt.dk/debat/borgerlig-tabloid-faa-borgerlig-debat-direkte-i-din-indbakke Der kan være sponsoreret indhold og reklame i podcasten





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alex Vanopslagh Liberal Alliance Blue Bloc Regeringsforhandling Troels Lund Poulsen Mette Frederiksen Socialdemokratiet SF Moderaterne Radikale Venstre DF Morten Messerschmidt Regeringsgrundlaget Ministerholdet Valgperiode Borgerlig Tabloid Borgerlig Tabloid Podcast Joachim B. Olsen Debatredaktør Maria Asmine Dam Teis Zacho Emilie Maja Jeppesen Tristan Wieleman Sponsoreret Indhold Reklame Podcast Borgerlig Argumenter Borgerlig Debat Indbakke Valg Udlændingepolitik Rød Regering Blå Regering DF M V LA K M-Regering VLAK-Regering Regeringsgrundlaget Er Landet Ministerholdet Er Sat Valgperioden Er Begyndt Valgkampen Er I Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valgkampen Er I Fuld Gang Valg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mette Frederiksen vil have Vanopslagh til at erkende statsminister-drømmeNy måling viser tæt løb mellem Mette Frederiksen og Alex Vanopslagh som danskernes foretrukne statsminister.

Read more »

Med flere stikpiller til Mette Frederiksen: Alex Vanopslagh i åbent 'kom hjem'-brev til Løkke og Lund PoulsenAlex Vanopslagh deler et åbent 'kom hjem'-brev til Løkke og Lund Poulsen.

Read more »

Vanopslagh kritiserer Mette Frederiksens nye kurs: 'Pjat' siger politisk ordførerAlex Vanopslagh fra Liberal Alliance kritiserer Mette Frederiksens nye kurs med tættere samarbejde med SF. Socialdemokratiet afviser kritikken.

Read more »

Vanopslagh reagerer på Socialdemokratiets valgkamp: Skamløst partiLiberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, langer hårdt ud efter Socialdemokratiet i B.T.s debatpodcast, Borgerlig Tabloid.

Read more »

Troels Lund i angreb på Vanopslagh: Ikke noget med at anerkendeTroels Lund Poulsen er gået efter struben på Liberal Alliance-formand Alex Vanopslagh i et nyt interview.

Read more »