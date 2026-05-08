Alex Høgh Andersen frier Johanne Milland på Arthurs Seat

Alex Høgh Andersen og Johanne Milland, kendte fra TV-serien "Vikings", har haft en uventet og kaotisk forlovelsesoplevelse på Arthurs Seat i England. De havde planlagt en romantisk optur, men blev afbrudt af en masse mennesker. Alex Høgh Andersen friede til Johanne Milland på toppen af bjerget.

Alex Høgh Andersen og Johanne Milland , begge kendte fra TV-serien " Vikings ", har holdt deres forlovelse hemmeligt i tre måneder. De havde planlagt en romantisk optur på Arthurs Seat , et bjerg i England , men det blev en mere kaotisk oplevelse end de havde forventet.

Alex Høgh Andersen havde valgt stedet, da det ifølge ham var Johanne Millands yndlingsted i hele verden. Parret skulle op på bjerget om søndagen, og Alex Høgh havde i dagene op til gjort sit for at sørge for, at de kom afsted lige netop den dag. Rigtig mange andre havde fået samme idé om at tage til bjerget, der hedder Arthurs Seat, den dag.

"Idioten her går i panik, og jeg begynder at sige mærkelige ting. 'Skal vi ikke gå derned, hvor der ikke er nogen mennesker? '. Og hun tænker: 'Hvad er det, der sker?

'« siger han. Dramaet fortsætter, og Alex Høgh trækker tiden for at finde det helt rette tidspunkt, hvor der ikke er så mange mennesker. Han fortæller, at Johanne Milland blev utålmodig og sagde, at nu var det nok, og at hun skulle have nogle billeder af ham oppe på toppen. Helt oppe på toppen kunne han se, at der faktisk ikke var så mange turister lige på det tidspunkt, og så tog han chancen og friede til hende.

De fandt vej ned til en hyggelig lille traditionel skotsk pub for at få lidt til ganen





