Albanien: A New European Summer Destination?

Albanien, a Balkan country located on the Adriatic Sea, is becoming increasingly popular among European tourists due to its low prices, clear blue waters, and peaceful beaches. Compared to other Southern European countries, apartments near the beach can be rented for as little as 35-50 euros per night, while mid-range hotels start at around 50 euros. A dinner at a restaurant typically costs between 250 and 350 Danish kroner, while a cup of coffee can be had for around one euro. The country's attractions include the ancient city of Berat, known as the ‘city of a thousand windows’, and the famous Blue Eye natural spring with its turquoise water. The interest in Albania has surged in recent years, and many experts predict that it will become even more popular among European tourists in the future. However, it is recommended to visit the country during off-peak months, such as June and September, to avoid the summer crowds.

Problemet er bare, at populære destinationer som Italien, Spanien og Kroatien ofte betyder høje priser og overfyldte strande midt i sommerferien. Det er især Albanien , flere rejsende nu har fået øjnene op for.

Balkanlandet ved Det Joniske Hav bliver ofte fremhævet for sine klare blå badestrande, små bugter og lave priser sammenlignet med mange andre sydeuropæiske lande. Kan lejligheder tæt på stranden ofte lejes for mellem 35 og 50 euro per nat, mens hoteller i mellemklassen starter omkring 50 euro. En middag på restaurant koster typisk mellem 250 og 350 kroner, mens en kop kaffe ofte kan fås for omkring én euro.

En af de ting, mange turister især fremhæver ved Albanien, er roen. Mens populære ferielande ofte kæmper med tætpakkede strande i sommermånederne, beskrives flere albanske strande stadig som rolige og langt mindre overfyldte. Rejsebloggen Blue Style peger blandt andet på, at mange af strandene stadig føles mere fredelige end ved flere af Middelhavets mest populære destinationer.

Landet byder også på flere populære seværdigheder som Berat, der er kendt som ‘byen med tusind vinduer’, samt den berømte naturkilde Det Blå Øje med det karakteristiske turkise vand. Interessen for Albanien er steget markant de seneste år, og flere eksperter forventer, at landet bliver endnu mere populært blandt europæiske turister fremover. Rejsende, der vil undgå flest mennesker, anbefales dog stadig at besøge landet uden for højsæsonen i juli og august.

Juni og september bliver af mange betragtet som de bedste måneder til at opleve det, flere allerede kalder Europas næste store feriefavorit





