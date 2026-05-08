Alarmtelefoner på to jyske hospitaler går i nedbrud, forårsager problemer for ansatte og patienter

En opdatering af alarmtelefoner på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Gødstrup ved Herning forårsager store problemer for ansatte og patienter. Nedbruddet betyder, at personalet på sygehusets psykiatriske afdelinger har svært ved at modtage akutte meldinger, og hospitalet er gået i nødberedskab. Ascom, der har leveret de ramte telefoner, skriver i en mail til DR, at 'tekniske opdateringer er nødvendige fra tid til anden, og er tidligere altid blevet gennemført uden problemer. Vores kunde undersøger i øjeblikket årsagen til fejlen. Ascom yder support og samarbejder tæt med dem for at løse problemet så hurtigt og effektivt som muligt.'

En opdatering af alarmtelefoner på to store jyske hospitaler forårsager store problemer for ansatte og patienter. I tirsdags meddelte Aarhus Universitetshospital , at 550 telefoner var ramt af nedbrud, og det har betydet, at personalet på sygehusets psykiatriske afdelinger har haft svært ved at modtage akutte meldinger.

Nu viser det sig, at nedbruddet også har ramt Regionshospitalet Gødstrup ved Herning, og her er det mere omfattende. Lægefaglig direktør Mikkel Seneca fortæller, at nedbruddet har ramt 1.254 telefoner, som bliver båret af de ansatte, så de kan modtage akutte meldinger. Det betyder, at hospitalet er gået i nødberedskab, så personalet i stedet bruger nødtelefoner.

Regionshospitalet Gødstrup ved Herning er i nødberedskab, fordi 1.254 alarmtelefoner ikke virker, men ifølge lægefaglig direktør Mikkel Seneca er det ikke fået ud over driften. Nødberedskabet gør arbejdet mere besværligt for sygehuset, fordi personalet ikke kan bruge deres telefoner til at følge nogle af de overvågningssystemer, der måler blodtryk og puls. Mikkel Seneca forventer, at alle de ramte telefoner virker igen i løbet af næste uge, og han er tilfreds med, at nødberedskabet har virket.

Ascom, der har leveret de ramte telefoner, skriver i en mail til DR, at 'tekniske opdateringer er nødvendige fra tid til anden, og er tidligere altid blevet gennemført uden problemer. Vores kunde undersøger i øjeblikket årsagen til fejlen. Ascom yder support og samarbejder tæt med dem for at løse problemet så hurtigt og effektivt som muligt.





