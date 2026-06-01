Alarmsystem svigtede ved patientoverfald på Aalborg Universitetshospital

To medarbejdere skadet, da alarmsystemet på Retspsykiatrisk Afdeling fejlede under et patientoverfald. Teknisk fejl hos leverandør førte til manglende besked til nødetater. Sygehusledelsen har indført midlertidig overvågning og arbejder på permanent løsning.

En alvorlig hændelse fandt sted på Retspsykiatri sk Afdeling på Aalborg Universitetshospital , hvor en patient overfaldt flere medarbejdere. Der skal to medarbejdere til behandling på skadestuen på grund af fysiske skader, og yderligere to er sygemeldt på grund af psykisk påvirkelse efter hændelsen.

Afdelingens overfaldsalarmsystem svigtede, da en teknisk fejl hos en it-leverandør førte til, at beskeden om alarmen ikke blev sendt ud til medarbejdernes mobiltelefoner. Dette betød, at personalet på tilstødende afdelinger først sent fik kendskab til hændelsen og kunne forhindre den. Efter fejlen blev opdaget, trådte sygehusledelsen sammen og udarbejdede en beredskabsplan med en midlertidig løsning, hvor alarmskærmen overvåges af personer døgnet rundt for at sikre, at fremtidige hændelser hurtigt kan håndteres.

Sygehusledelsen understreger, at de tager hånd om de berørte medarbejdere og arbejder på at fikse den tekniske fejl sammen med leverandøren. Fællestillidsrepræsentanten bekræfter, at der har været tidligere udfordringer med alarmsystemet, hvilket har skabt frygt blandt kolleger, og denne frygt er nu blevet til virkelighed. På korte sigt har medarbejderne tillid til systemet pga. den midlertidige løsning, og der arbejdes på en permanent rettelse





