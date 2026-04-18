Alarmerende stigning i huller og tandtab hos børn på Vestegnen – markante forskelle fra indre København

Børn på Vestegnen oplever en markant forværring af tandsundheden med flere huller og tidlig tandtab, mens problemerne er sjældnere i indre København. Årsagerne peges på sukker, mangelfuld tandbørstning og sociale forskelle.

Børn i Vestegnen oplever en bekymrende udvikling, hvor nogle i en ung alder må få fjernet tænder på grund af omfattende tandproblemer. Denne situation står i skarp kontrast til tendenserne i indre København, hvor lignende alvorlige problemer er sjældnere.

Efter en periode med forbedringer frem mod 2018 er billedet på Vestegnen vendt markant. Antallet af huller i tænderne hos børn er steget betydeligt, med forventninger om en stigning på op mod 40-50 procent frem mod 2025.

Tandlæge Zohair Azzouzi fra en klinik i Glostrup observerer disse tydelige forskelle: Vi ser en markant forskel mellem vores klinikker i Glostrup og på Vesterbro. På Vestegnen møder vi børn og unge med mange huller – og i nogle tilfælde må vi fjerne tænder tidligt. Den type alvorlige problemer ser vi langt sjældnere på Vesterbro.

På klinikken observeres en mindre gruppe børn, der allerede i en tidlig alder lider af meget alvorlige tandproblemer og et stort antal huller. I visse tilfælde er det nødvendigt at fjerne mælketænder langt før, de naturligt ville have skiftet, hvilket kan have negative konsekvenser for de blivende tænders udvikling og placering. Yderligere bekymrende er det, at nogle af de mest sårbare patienter undlader at møde op til planlagte behandlinger. Dette resulterer ofte i, at tandproblemerne når at forværres betydeligt, før de bliver adresseret.

Zohair Azzouzi uddyber konsekvenserne: Vi ser unge voksne med meget alvorlige tandproblemer, som i nogle tilfælde får fjernet flere tænder og erstattet dem med proteser. Det er konsekvenser af problemer, der starter allerede i barndommen.

Forskellene i tandsundhed mellem områderne menes i høj grad at kunne tilskrives forældrenes rolle i børnenes daglige tandpleje. Børn besidder typisk ikke den nødvendige finmotorik eller disciplin til at kunne børste tænder tilstrækkeligt grundigt, før de når alderen 11-12 år. Derfor er forældrenes aktive involvering og hjælp essentiel i mange år længere, end hvad mange umiddelbart tror. Han forklarer årsagen: For meget sukker og for lidt tandbørstning er hovedårsagen til huller i tænderne. Sociale forhold påvirker både kost og overskud i hverdagen.

Dårlig tandsundhed rækker langt ud over blot tænderne. Det kan have en negativ indvirkning på børns generelle trivsel, forårsage smerter og i de mest alvorlige tilfælde potentielt føre til mere omfattende helbredsproblemer senere i livet. Zohair Azzouzi pointerer den brede samfundsmæssige relevans: Vi ser meget tydeligt, at ulighed i økonomi og livsvilkår også bliver til ulighed i sundhed – og det gælder i høj grad også tandsundhed.

Denne observerede ulighed i tandsundhed understreger vigtigheden af forebyggende initiativer og målrettet indsats, der adresserer både de direkte årsager som kost og mundhygiejne, samt de underliggende sociale og økonomiske faktorer, der bidrager til problemet. En holistisk tilgang er nødvendig for at sikre, at alle børn, uanset baggrund, har mulighed for en god tandsundhed





