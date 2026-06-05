ALARM: Astronauter på ISS evakueres efter luftlækage i russisk modul

En alvorlig luftlækage i den russiske del af Den Internationale Rumstation har ført til, at besætningen forbereder sig på evakuering. NASA har sat en forhøjet beredskabsstatus for Dragon-rumfartøjet, mens reparationsarbejdet pågår.

Den internationale rumstation ( ISS ) står over for en alvorlig udfordring, efter en forværret luftlækage er opstået i den russiske del af rumlaboratoriet. De syv astronauter, som i øjeblikket arbejder og bor ombord, er blevet instrueret i at forberede sig på en mulig evakuering.

Som en øjeblikkelig sikkerhedsforanstaltning har de søgt tilflugt i deres tilknyttede rumfartøj. Ifølge korrespondent Barnaby Papadopulos vil enhver evakuering fra ISS være en uhyre kompleks opgave, uden tidligere præcedens. Situationen er usædvanlig og viser på den vedvarende udfordring, som rumstationen har med revner og lækager over en længere periode. NASA overvåger disse problemer tæt og har ud arktisk alle fire medlemmer af SpaceX Crew-12 samt NASA-astronauten Chris Williams til at indtage en forhøjet beredskabsstatus i deres Dragon-rumfartøj, mens reparationerne pågår.

ISS har været konstant bemandet i næsten 26 år, siden november 2000, og rumstationen består af opholds- og arbejdsområder, der tilsammen overstiger størrelsen på et hus med seks soveværelser. Derudover findes der et fitnesscenter og et kuppelvindue med 360 graders udsigt, der giver ekstraordinære udsigter over Jorden. Hver 24 timer kredser rumstationen 16 gange om planeten, hvilket medfører 16 solopgange og solnedgange dagligt.

Astronauter og kosmonauter udfører jævnligt rumvandringer til vedligeholdelse, reparation og opgradering af rumstationen som en del af deres sikre drift





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ISS Rumstation Luftlækage Evakuering NASA

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