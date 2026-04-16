Aktuelle nyheder fra Danmark: Fra kranførerens udsigt til Dronningens fødselsdag og internationale spændinger

En oversigt over de seneste begivenheder i Danmark, der inkluderer en kranførers ekstreme arbejdsplads, fejringen af Dronning Margrethes fødselsdag, genopbygningen af Børsen, personlige karrierestop inden for sport og musik, samt internationale politiske advarsler.

En svimlende udsigt venter Jon Sørensen på sin arbejdsplads som kranfører ved opførelsen af Mindet i Aarhus. Fra 175 meters højde kræver arbejdet mod og nerver af stål, og byggeriet forventes at være færdigt i 2027.

I et rørende øjeblik i 'Toppen af poppen' blev Burhan G bevæget, da Københavns Drengekor uventet dukkede op under Pils fortolkning af hittet 'Din for evigt', en oplevelse han deler her.

Torsdag markerer toårsdagen for den voldsomme brand i Børsen i København. Brian Mikkelsen, direktør for Dansk Erhverv, reflekterer over den skæbnesvangre dag. Som en del af genopbygningsprocessen vil stilladset ved østgavlen og ned ad Børsgaden blive fjernet torsdag, hvilket vil afsløre kobbertaget og andre detaljer ved bygningen.

I ugens afsnit af 'Tirsdagstrænerne' konfronteres Glen Riddersholm og Bo Henriksen med et gammelt klip, der viser en ophedet diskussion mellem de to trænere.

Dronning Margrethe fejrede sin 86-års fødselsdag den 16. april med en hyldest fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Fredensborg Slot, hvor også mange borgere deltog i fællessang.

En opsigtsvækkende sag fra Norge omkring politiets metoder har affødt en debat. Dokumentaren 'Jagten på Norges farligste kvinde' følger Elisabeth Aaslie, der er idømt 21 års fængsel for mord. I bestræbelserne på at få hende dømt, benyttede politiet en hemmelig agent, kendt som 'Anna', som etablerede et venskab med Elisabeth og aflyttede hende i over 150 timer.

Bo Schwartz var en af de mange, der oplevede togkaos og strandede i omkring seks timer ved Padborg sammen med cirka 200 andre passagerer.

Ifølge en analyse er det kun muligt for Venstre at forsvare regeringssamarbejdet, hvis partiet opnår markante indrømmelser og kan argumentere for, at de fører en borgerlig politik i et socialdemokratisk domineret Folketing.

Viktor Axelsen har valgt at indstille sin badmintonkarriere på grund af langvarige rygproblemer. Det er især smerteligt for ham, at han ikke længere kan dele sin passion for badminton med sin datter Vega, selvom han stadig vil forsøge at spille lidt med hende.

Efter et foredrag i Aalborg åbnede Søren Lynge, der beskriver sig selv som Danmarks førende mentaltræner, op for spørgsmål. Morten Spiegelhauer og Operation X greb denne mulighed og konfronterede Søren Lynge med anklager om fusk med sit CV.

I forbindelse med optagelserne til programmet 'Verdens bedste Viktor' sendte den dobbelte danske OL-guldvinder Viktor Axelsen en hilsen til alle, der har støttet ham gennem hans 16 år lange karriere.

TV 2 har som de første fået adgang til Hormuzstrædet, den omtalte passage mellem Iran og Oman. Området, der normalt er et populært turistmål, hvor mange ser frem til at sejle, har i ugevis været præget af en anspændt situation.

Johnny Reimar bisættes i dag efter kort tids sygdom. Han døde den 4. april og blev 82 år gammel. Reimar, der har opnået fire platinplader for salg af en million plader, vil blive husket for sine mange musikalske bidrag.

Jens Stoltenberg, NATOs tidligere generalsekretær, advarer i et interview med TV 2's Lotte Mejlhede om, at Donald Trumps trusler om at trække USA ud af NATO skal tages alvorligt. Stoltenberg ser dog ikke en fremtid, hvor NATO ville støtte Trumps ønske om at få Grønland





tv2nyhederne / 🏆 17. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »