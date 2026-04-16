Aktivister blokerer ATP's hovedkontor i protest mod våbeninvesteringer

En gruppe Palæstina-solidaritetsaktivister gennemførte tirsdag en demonstration og blokade mod pensionsfonden ATP's hovedkontor i Hillerød. Protesten retter sig mod ATP's investeringer i våbenproducenten Terma, som angiveligt leverer dele til israelske kampfly involveret i drab i Gaza. Aktivisterne kræver, at ATP afhænder sine investeringer i våbenindustrien.

Tirsdag morgen blev ATP 's hovedkontor i Hillerød centrum for en markant demonstration og blokade, organiseret af en bred gruppe af aktivister. Protesten var rettet mod pensionsfondens investeringer i våbenfabrikker, der angiveligt bidrager til folkedrabet i Gaza. Politiet var til stede og forsøgte ifølge aktivisterne at intimidere og skræmme dem, dog uden succes. En kernegruppe på omkring ti aktivister gennemførte en fredelig blokade inde i hovedkontoret, mens en større gruppe fortsatte demonstrationen udenfor.

Demonstrationen, der fandt sted få minutter over klokken otte tirsdag den 14. april, var initieret af Palæstina-solidaritetsbevægelsen. ATP, som administrerer den tvungne pensionsopsparing for alle danske lønmodtagere, har tidligere været genstand for kritik. For næsten to år siden investerede fonden et betydeligt beløb i den danske våbenproducent Terma. Terma leverer komponenter til israelske F-35 kampfly, som ifølge rapporter har været involveret i omfattende ødelæggelser og drab i Gaza.

'Vi er kommet, fordi vi ikke bare vil se stiltiende på, mens ATP træffer beslutninger, der muliggør de rædsler der udspiller sig i Gaza. Vi vil ikke være med til, at der for at øge en økonomisk profit, bliver truffet beslutninger om at muliggøre krigsforbrydelser og folkemord. ATP arbejder ifølge dem selv for at skabe tryghed for danskere, men imens betaler de for våben, der slår civile mennesker og børn ihjel i Palæstina. Danskeres tryghed må ikke være på bekostning af menneskers liv,' udtalte Claus Olsen, aktivist i gruppen Bro til Palæstina. Sammen med andre solidaritetsgrupper, herunder Den Grønne Ungdomsbevægelse og Studerende mod Besættelsen, stod Bro til Palæstina bag opfordringen til den fredelige aktion.

Omkring 50 aktivister krævede ved aktionen, at ATP øjeblikkeligt trækker sine investeringer fra danske våbenfabrikker. Terma er kendt for at have udviklet specifikke dele til israelske F-35 fly, der øger flyenes kapacitet til at anvende større bomber. Disse leverancer sker angiveligt via USA og i strid med internationale konventioner, uden at danske myndigheder har grebet ind. FN-organer har rapporteret om over 73.000 palæstinensiske ofre, herunder mere end 20.000 børn, og betegnet situationen i Gaza som et folkemord. Siden en våbenhvileaftale i oktober sidste år er hundredvis af mennesker, herunder børn, blevet dræbt.

Under aktionen opstillede aktivisterne bannere og skilte foran ATP's hovedkvarter og delte løbesedler ud til medarbejderne. En gruppe på ti aktivister tog plads i receptionen for at blokere adgangen og understrege alvoren af deres krav. De understregede, at aktionen ikke var rettet mod de ansatte, men opfordrede dem til at støtte et afkast fra våbenindustrien. ATP's ledelse valgte kort efter at tilkalde politiet.

'På grund af ATP er jeg og nærmest alle andre mennesker i Danmark tvungne til at betale for mennesker i Palæstina, Libanon og Irans tab og lidelser. Det kan vi på ingen måde acceptere. At vi overhovedet bliver nødt til at komme her for at kræve, at vores penge ikke bliver brugt på at slå mennesker ihjel, er fuldkommen forrykt. Vi ser ikke andre muligheder end at trænge ind, for at sikre, at vi bliver hørt. Vi kræver at ATP stopper med at investere i Terma,' forklarede Oli fra Studerende mod Besættelsen. Mange af aktivisterne havde forinden deltaget i lignende aktioner ved fagforeninger, hvor de opfordrede til at trække ATP's investeringer ud af våbenindustrien, da fagbosserne har sæde i ATP's bestyrelse og kan påvirke investeringsbeslutninger.

Demonstrationerne fortsatte, selv efter at ti aktivister var blevet tilbageholdt af politiet og kørt til arresten i Hillerød, hvor de blev løsladt efter et par timer.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Liverpools skæbnesvangre aften: Det kræver et mirakelDet koger i England inden Liverpools Champions League-opgør mod PSG.

Read more »

Aalborgs brud med centralt GDPR-princip mødte kritik: Nu vil Datatilsynet til bunds i sagenSamtlige forvaltninger i Aalborg Kommune forbryder sig mod det centrale princip i GDPR om at slette data, når der ikke længere er behov for at opbevare dem.

Read more »

Uheld for anden dag i træk spærrede motorvejsforlængelsen ved Hillerød | NyhederFor anden dag i træk måtte trafikanter hertil middag finde et alternativ til Hillerødmotorvejens forlængelse, som på grund af et uheld igen var spærret mellem Isterødvejen og Herredsvejen i begge retninger.

Read more »

Kampen om strømmen bremser grøn omstilling: Datacentre blokerer for el-lastbilerDanmarks elnet er overbelastet, primært på grund af datacentre, hvilket skaber store forsinkelser for virksomheder, der ønsker at omstille sig fra diesel til elektriske køretøjer, især inden for tung transport. Forskere og brancheorganisationer opfordrer til politisk handling for at løse flaskehalsen og sikre fremtidens grønne energiinfrastruktur.

Read more »

Blokade mod ATP med krav om at trække investeringer i våben til IsraelDanmarks eneste røde dagblad

Read more »